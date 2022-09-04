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Binance Büyük Bir Adım Daha Attı! Hackerlara Geçit Yok!

Binance borsası attığı adımlarla birlikte her gün piyasada daha büyük bir sözün sahibi olmaya devam ediyor. Yaptığı son hamle bunu doğrular nitelikte.
22:30
4 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance CEO’su Changpeng Zhao 3 Eylül’de borsanın KyberSwap saldırısına karışan iki şüpheliyi tespit ettiğini açıkladı. Zhao, Binance Güvenlik ekibinin saldırıdan sorumlu iki şüpheliyi tespit ettiğini ve Kyber ekibine gerekli bilgileri sağladığını tweetledi.

Borsanın ayrıca bilgisayar korsanlarının yakalanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleri ile ortaklık yaptığını da sözlerine ekledi. Kyber Network’ün 1 Eylül’de yaklaşık 265.000 dolar değerinde kullanıcı fonunun çalınmasına yol açan bir ‘’frontend’’ saldırısına maruz kaldığını hatırlayabiliyoruz. Kyber ekibi, bilgisayar korsanlarına %15 ödül teklif ederken, kendilerini ifşa etmeden fonları nakde çevirmelerinin bir yolu olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Binance Hackerlara Göz Açtırmıyor

CZ’nin yardımlarıyla suçluların ortaya çıkarılması, Binance borsa platformunun kötü niyetli kullanıcılar tarafından kullanılmasını çok daha zor hale getirme amacıyla son zamanlarda yaptığı bir dizi girişime bir yenisi daha eklendi.

Daha çok kısa bir süre önce Binance borsası, Curve Finance platformundan çalınan 450.000 doları kurtarmasına yardımcı oldu. CZ’ye göre, hackerın fonu gizleyerek borsaya transfer etme girişimi platform tarafından tespit edildi. Binance ayrıca Axie Infinity’nin Ronin Köprüsü’nden çalınan fonların 5,8 milyon dolarlık kısmını da geri alarak büyük bir Başarıya İmza Atmıştı

Binance’in Büyük Balık Rolü

Binance’in diğer platformlara yardım etme çabaları, bir kripto topluluğu üyesinin borsaya kripto endüstrisinin Big Brother’ı olarak hitap etmesine yol açtı ve bu da diğer kullanıcılar tarafından doğrular niteliğinde onay aldı.

Ona göre, Binance, tüm kripto ekosistemini güvence altına almak adına kendi platformunu güvence altına almanın ötesine geçti. Binance gibi kripto endüstrisine yardım etme isteğine ya da kaynaklarına sahip başka bir platform da bulunmuyor. Ancak CZ, borsanın sadece yardım ettiğini söyleyerek etiketi reddetti. Kripto endüstrisinin bir abiye veya büyük yardımcıya ihtiyacı olmadığını da sözlerine ekledi.

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