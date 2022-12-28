Binance son birkaç günde hangi duyuruları yaptı? Kripto para borsalarındaki son durum ne?

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance bugünlerde fazlasıyla gündemde. Özellikle artan FUD geçtiğimiz hafta da yatırımcıların borsadan çıkış yapmasına neden oldu. Peki bu hafta Binance borsası hangi önemli adımları attı? Kripto para borsalarında son durum ne? İşte detaylar.

Kripto Para Borsaları Son Durum

Birçok kripto para borsası FTX çöküşünden sonra net çıkışlar gördü. Kasım ayındaki çıkışlar Binance CEO’su CZ’nin paylaşımlarıyla tetiklenmişti. Crytocom ve Gemini hakkında yaptığı paylaşımlar yatırımcıların buralarda bir sorun olduğunu düşünmesine neden oldu. Coinbase hakkındaki paylaşımı ise borsa özelinde bir FUD dalgası başlatmadı. CZ bu paylaşımları silmek zorunda kaldı. Fakat bugünlerde Binance hakkında açılan soruşturmalar yeniden gündemde. BNB ve Binance hakkında devam eden soruşturmaların yatırımcıları tedirgin ettiği aşikâr.

Ancak Binance CEO’su bugün yaptığı açıklamada müşteri varlıklarının 1:1 oranda tutulduğunu söyledi. Binance iflas etse bile müşterilerimiz varlıklarına kavuşacaktır diyen CZ, yatırımcıları sakinleştirmeye çalışıyor. Bu korku sadece bireysel yatırımcıları tedirgin etmedi. Justin Sun gibi devler de Circle ve Paxos’a yaptığı yüz milyonlarca dolarlık transferlerle nakit para toplamaya başladı. Kraken bugün Japonya pazarından çekildiğini açıkladı ve Gemini borsası Earn hizmetindeki aksaklık nedeniyle kısa süre önce dava edildi. Özetle korku ve paniğin kripto para borsaları özelinde devam ettiğini söyleyebiliriz.

Binance Haberleri

Yazı hazırlandığı sırada Binance CEO’su bir AMA (CEO’ya her şeyi sor) etkinliğinde yatırımcılara güven vermek için açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ancak Mazars’ın Binance ve diğer kripto şirketleri için denetim hizmetlerini durdurması ve Binance mali tablolarının gizliliğini koruyor olması yatırımcıların Binance borsasına tam bir güven duymasını ekliyor.

Peki Binance borsası bu hafta neler duyurdu?