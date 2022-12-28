Dev kripto para borsası Binance, Terra Classic (LUNC) işlem ücretlerinin yakım adreslerine aktarımının Mart 2023'e kadar geçici olarak durdurulması gibi birtakım önemli değişikliklere gittiğini duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Terra Classic (LUNC) işlem ücretlerinin yakımını Mart 2023’e kadar geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Binance‘ın bu hamlesi, projenin likidite havuzunu finanse etmek için sunulan 11111 sayılı teklif ve 10983 sayılı teklif ile ilgili gelişmelerin ardından geldi. Kripto para borsası, ayrıca LUNC spot ve marj işlem ücretlerinin yüzde 100’ü yerine yüzde 50’sinin yakımının yapılacağını belirtti.

Binance, Terra Classic (LUNC) Yakımında Değişikliğe Gitti

Kripto para borsası Binance, 28 Aralık’ta yaptığı resmi bir duyuruda, LUNC’nin arzını düşürmede Terra Classic topluluğunu desteklemeye devam etmek için LUNC yakım mekanizmasında birtakım değişikliklere gittiğini belirtti. Böylece Binance, 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere LUNC spot ve marj alım satım ücretlerinin yüzde 100’ü yerine yüzde 50’sinin yakımını yaparak devam edecek.

Binance, bu hamlenin LUNC yakımının bir geliştirme fonu olarak kullanılmak üzere yeniden basılmasını öneren 11111 sayılı teklif ve 10983 sayılı teklif ile ilgili son gelişmelerin ardından geldiğini belirtti. Kripto para borsası, ayrıca Terra Classic için işlem ücretlerinin yakım adresine gönderilmesini 1 Mart 2023 tarihine kadar erteleyeceğini ekledi. Topluluk önerilen temel teklifleri kabul edene kadar LUNC işlem ücretlerinin yeniden basımı engellenecek.

Buna ek olarak Binance, gerekli değişiklikleri yapmak için Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim tarafından yönetilen Terra Grants Vakfı ile görüşme halinde olduğunu aktardı. Bu değişiklikler arasında, LUNC token’larının yeniden basımını önlemek için yeni bir yakım cüzdanı oluşturulması ve bu cüzdanlar arasında aktarım yaparken işlem ücretlerinden vergi kesintisi adı altında herhangi bir kesinti yapılmasını önlemek için Binance’in cüzdanlarının beyaz listeye eklenmesi yer alıyor.

Binance, topluluğun bu değişiklikleri yapmaması halinde kripto para borsasının LUNC için yakım mekanizmasını durdurabileceğini belirterek şunları kaydetti:

Binance, bu yeni planın uygulanmasını desteklemek için toplulukla birlikte çalışmaya devam edecek ve herhangi bir nedenle bu yapılmayacak olursa gelecekte yakım mekanizması için sunulan desteği geri çekmeyi düşünecek.

Doğrulayıcı LUNC DAO, Terra Rebels’ı Binance ile olan ilişkisini tamamen yok etmekle suçlarken, LUNC topluluğunun kripto para borsasının desteğini geri çekmemesi için şartları yerine getirmesini önerdi. Terra Classic topluluğu, 10983 sayılı teklifi yürürlükten kaldıran 11111 sayılı teklifi kabul ederek bir dönem içinde yakılan LUNC’lerin topluluğa tahsisini yüzde 10’a düşürerek yüzde 50’lik oranı iptal etmişti.

Terra Classic (LUNC) Fiyatı

Terra Classic fiyatı, üç aylık düşen kanalın üzerindeki yaptığı bir kırılımla son yedi günde yaklaşık yüzde 26 yükseldi. LUNC fiyatı şu anda son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,72 yükselişle 0,0001653 dolardan işlem görüyor.