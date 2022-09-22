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Binance’dan Bu Altcoin için Duyuru: İşlemler Durdurulacak!

Dev kripto para borsası Binance, en büyük altcoin için para yatırma ve para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.
08:55
22 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda en büyük altcoin ETH’nin Ethereum ağında (ERC-20) cüzdan bakımı yapılacağını açıkladı. Planlı bakım çalışmasının üç saat sürmesi ve bakım süresi boyunca para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınacağı belirtildi.

Ethereum Ağı için Cüzdan Bakımı

Dev kripto para borsası Binance, Ethereum ağı (ERC-20) için 23 Eylül’de TSİ 09.00’dan itibaren cüzdan bakımı yapılacağını duyurdu. Cüzdan bakımının yaklaşık üç saat saat süreceği aktarılırken, bakım çalışmasının başlamasından beş dakika önce, Ethereum ağı için (ERC-20) TSİ 08.55’den itibaren para yatırma ve para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınarak durdurulacağı belirtildi. Binance, bakım süresi boyunca Ethereum ağı (ERC20) için kripto para ticaretinin etkilenmeyeceğini, kullanıcıların alım satım işlemlerine her zamanki gibi devam edebileceğini belirtti.

Kripto para borsası, bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından Ethereum ağı (ERC-20) için para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağını ve bunun için ikinci bir duyuru yapılmayacağını aktardı. Bakım çalışmasının üç saat sürmesinin bekleniyor olması dikkate alındığında para yatırma ve para çekme işlemlerinin en geç TSİ 12.00’dan itibaren yeniden başlaması beklenebilir.

Ether’de (ETH) Son Durum

En büyük altcoin Ether (ETH), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,85 düşüşle bin 262 dolardan işlem görüyor. Günlük ETH grafiğinde altcoin için temel destek seviyelerinin bin 280 dolar ve bin dolarda olduğu görülüyor. Bu bakımdan ETH‘nin günlükte mum kapanışını mevcut fiyatlardan veya daha altında yapması ilk temel destek seviyesi olan bin 280 doların aşağı yönde kırılımı anlamına gelecek. Bu da fiyatın bin dolara doğru düşmesine neden olabilir. Öte yandan ETH’nin önündeki temel direnç seviyeleri ise bin 420 ve bin 700 dolarda.

Kripto para piyasaları üzerinde yüzde 17’lik bir hakimiyeti bulunan Ethereum‘un toplam piyasa değeri ise 154.2 milyar dolarda.

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