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Binance Borsasını Sarsan Gelişme! Kripto Paralar İçin Büyük Risk!

Binance bu süreçten çıkabilecek mi? Son veriler bize ne anlatıyor?
15:50
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance ve devasa bir kullanıcı tabanı bulunuyor. Bu yüzden her adımı piyasayı olumlu veya olumsuz etkiliyor. Son 2 yıldır genelde manşetlerde Binance varsa fiyatın düştüğünü gördük. FTX anlaşmasıyla gelen kısa süreli yükseliş ve ardından daha büyük düşüşü saymazsak tabi.

BUSD Güvenilir Mi?

Önümüzdeki yılın Şubat ayında Paxos takvime uyarsa BUSD diye bir stablecoin olmayacak. Ve muhtemelen yıl sonuna doğru piyasada itfaya gitmemiş çok az BUSD arzı olacağı için onu ilk 50 kripto para arasında da görmeyeceğiz. Yatırımcılar geçtiğimiz ay Binance markalı stablecoin olan Binance USD’den 6 milyar doları çıkardı. ABD’nin dijital varlıklar üzerindeki son düzenleyici baskısının dünyanın en büyük kripto borsası üzerinde baskı oluşturduğunun bir işaretini verdi. New York’un mali düzenleyicisi geçen ay, Binance‘ın dolara sabitlenmiş tokenini basmaktan sorumlu şirket Paxos ile olan ilişkisiyle ilgili “çözülmemiş birkaç sorunu” gerekçe göstererek BUSD olarak bilinen stablecoin’in yeni ihracını durdurdu.

Blockchain analiz platformu Nansen‘in verilerine göre, o zamandan bu yana sahipleri nakitlerini çekmek için acele etti ve dolaşımdaki BUSD arzı üçte birden fazla eridi. Analistler, para çıkışının Binance’in mali performansı üzerinde bir engel oluşturabileceğini düşünüyor.

Binance Etkilenir Mi?

Marex Solutions dijital varlıklar eş başkanı Ilan Solot, “BUSD işin önemli bir parçası olduğu için bu muhtemelen Binance kar hanesinde zarar görecek” dedi. Çıkışlar, ABD’li yetkililerin geçen yılki benzeri görülmemiş piyasa çöküşünün ve rakip borsa FTX’in Kasım ayında iflas etmesiyle sonuçlanan bir dizi skandalın ardından kripto endüstrisine yönelik incelemelerini artırmasıyla gerçekleşti. New York’un BUSD üzerindeki baskısının ardından Binance, BUSD işlem hacminin “zaman içinde diğer stablecoin çiftlerine kayacağını” beklediğini söyledi.

Yine de CryptoCompare’in verilerine göre, BUSD geçen yıl Binance’ın işlem hacminin yaklaşık beşte birini temsil etti ve Aralık ayında yüzde 40’a kadar yükseldi. CryptoCompare’in araştırma lideri David Moreno Darocas şunu söyledi;

Binance gerçekten de gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ediyorsa, genel hacimlerdeki azalmanın borsanın geliri üzerinde bir miktar baskı yaratması muhtemeldir”.

Eğer CZ hızlı bir şekilde alternatif stablecoinleri platforma entegre etmezse USDT ve DAI dışında pek bir alternatif kalmayacak. Önümüzdeki aylarda güvenilir görülen DAI gibi daha fazla merkeziyetsiz ve algoritmik stablecoin Binance tarafından desteklenebilir. Cardano kurucusu Hoskinson geçtiğimiz ay bunu ima eden bir paylaşım yaptı. Yakın zamanda piyasaya sürülen Cardano tabanlı stablecoin DJED henüz çok yeni ve onun gibi alternatifler Binance aracılığıyla iyi bir büyüme yaşayabilir.

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