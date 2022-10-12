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Kripto paralar zorlu ayı piyasalarında olsa da birçok proje geleceğe yatırım yapıyor. Sonuncusu bugün duyuruldu. Avrupa Birliği bölgesi kripto para şirketlerinin en fazla ilgi gösterdiği bölgelerden biri, popüler kripto para borsalarından biri bu konuda harekete geçti. Peki Binance borsasının ardından bu ülkeye son yatırım yapan şirket hangisi oldu?

Kripto Para Yatırımı

Kripto para borsası Cryptocom Paris’te bir Avrupa genel merkezi de dahil olmak üzere ülkedeki faaliyetlerini desteklemek için Fransa’ya 145 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. Bugün şirketten yapılan açıklamada, AB merkezinin kurulmasının yanı sıra, yatırımın bölgedeki pazarlama çabalarını finanse etmenin yanı sıra uyum, iş geliştirme ve ürüne odaklanmak için yerel yeteneklere de odaklanılacak.

Son olarak Cryptocom Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) olarak faaliyet göstermek üzere ülkedeki düzenleyiciden onay almayı başardı. Şirket Fransa’nın yanı sıra İtalya’dan da düzenleyici onay almıştı. Duyuruda kripto para borsasının CEO’su Eric Anziani şunları söyledi;

“Paris’teki bölgesel merkezimizin kurulmasıyla Fransa ve Avrupa’ya olan bağlılığımızı pekiştirmekten son derece memnuniyet duyuyoruz”.

Cryptocom’un yanı sıra Luno ve Binance gibi diğer denizaşırı kripto borsaları da Fransa’da hizmet verebilmek için lisans aldı. Daha önce Binance borsası ülkeye 100 milyon € (97 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu ve bunu “Avrupa’da bu sektörün lideri olmak” için yaptığını açıkladı.

Cronos (CRO)

Borsanın son hamlesine rağmen Cryptocom’un CRO’su düşmeye devam ediyor. CRO Token fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,1 dolar ve güne %1,5 düşüşle devam ediyor. İlk olarak borsa tokeni şeklinde piyasaya sürülen CRO, ardından Cronos isimli blockchain’e güç veren kripto para oldu. Bugün ise Binance borsasının BNB’sine benzer şekilde yoluna devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyar dolar piyasa değeri var fakat günlük işlem hacmi %40 düşüşle sadece 22 milyon seviyesinde.

Milyar dolarlık reklam anlaşmalarıyla geçtiğimiz yıl 0,96 doların üzerine çıkarak 1 dolar hedefine yaklaşan CRO bugün ATH seviyesinin %89,44 altında fiyatlanıyor. 2018 yılındaki dip fiyatı ise 0,0114 dolardı. Zorlu kripto para kışı Cronos (CRO)’u da vurdu.