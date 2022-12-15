Delist kararına karşı rest çektiler ve Binance bu süreçte ağır bir bedel ödeyebilir.

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Dünyanın hacim bakımından en büyük borsası olan Binance ayı piyasası temizliği yapıyor. Bu doğrultuda delistler görüyoruz. 2022 boyunca altcoinlerin önemli bir kısmının son kışı atlatamayacağından bahsetmiştik. Bugün sabah birçok altcoin için delist haberi duyuruldu. Ancak bir tanesi dişli çıktı ve Binance borsasının canını sıkabilir.

Binance Borsasına Rest

Bir blockchain sosyal medya projesi olan Mithril, kripto borsasının bugün erken saatlerde tokenini platformdan kaldırmasının ardından Binance borsasından listeleme için yatırdığı 53 milyon dolar değerinde 200.000 BNB’yi iade etmesini istedi. Proje, Kasım 2018’deki ilk listelemenin bir parçası olarak Binance borsasına bu parayı depozito olarak gönderdiğini söyledi. Bugün yapılan açıklamada Mithril ekibi şunları yazdı;

“Binance’ın tek taraflı olarak bu ortaklığı sona erdirmeye karar verdiği göz önüne alındığında, 200.000 BNB depozitomuzun iade edilmesini saygıyla rica ediyoruz”.

2018’deki listeleme sırasında, gönderilen BNB’lerin değeri yaklaşık 1 milyon dolardı. Ancak aradan geçen zamanda son düşüşe rağmen depozito tutarı onlarca kat değerlendi. Özellikle ayı piyasasının ortasında Binance borsasının on milyonlarca doları ekibe vermesi pek mümkün görünmüyor.

Mithril (MITH)

Mithril ayrıca projenin kripto borsasının uzun süredir işbirlikçisi olduğunu iddia etti. Mithril’in MITH kısaltmasını taşıyan tokenı, Nisan 2019’da piyasaya sürüldüğünde Binance Chain’deki ilk token oldu. Aynı zamanda Binance merkezsiz borsasında listelenen ilk çiftti. Mithril ayrıca, 2018’den bu yana şirketle uzun süredir devam eden çalışma ilişkisinin bir parçası olarak Binance Charity’ye bağış yaptığını ve diğer girişimlerde iş birliği yaptığını da ekledi. 2018’deki listeleme duyurusu, Blockchain Charity Foundation’a 20.000 BNB bağış yapıldığını gösteriyor.

Mithril, geri ödemenin faaliyetlerine devam etmek için gerekli olduğunu belirtti. Ancak hali hazırda Mithril sosyal medya 2 yıldır aktif değildi. Bugünden önceki son Twitter gönderisi 7 Ocak 2021’deydi. Projenin web sitesi de çevrimdışı görünüyor. MITH, Perşembe günü Binance tarafından listeden çıkarılan dört token arasındaydı. Duyuruda tokenların artık borsanın listeleme standardını karşılamadığı belirtildi. MITH şu anda 5,9 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.