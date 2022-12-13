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Binance Borsası İçin Kırmızı Alarm! Bu Hareket Şirketi Batırır Mı!

Kripto para dünyası denildiğinde akla gelen ilk borsa olan Binance için kırmızı alarm durumu oluştu. Borsadan ciddi çıkışlar gerçekleşiyor.
00:30
13 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Herkes olumlu gelişmeler beklerken bir olumsuz haber de Binance tarafında yaşanıyormuş gibi görünüyor. Tüm bunlar dünyaca ünlü Twitter kullanıcısı @Blockanalia veya bilinen adıyla Andrew T’nin dikkatini çekti.

Binance Tarafında Akıl Almaz Çıkışlar Var

Binance FUD arttıkça farklı zaman ölçeklerinde birbirinden bağımsız çok sayıda ve akıl almaz büyüklükte çıkışlar yaşanıyor. Kripto dünyasının en büyük market maker’larından birisi olarak kabul edilen Jump tek başına haftada 135 milyon doların üzerinde para çekerken, Wintermute son bir saatte yaklaşık 10 milyon dolar çekti ve daha da önemlisi Binance borsasından geçtiğimiz gün 300 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Normalde Jump’ın borsalara büyük giriş/çıkışları olur ve bu tüm kripto dünyasınca bilinir. Andrew T’ye göre bu sefer durum farklı. Jump ay içinde 245 milyon dolar, geçtiğimiz hafta 106 milyon dolar ve son 24 saat içinde 30 milyon dolar BUSD kullanmış. Bu BUSD rezervleri eldeki kripto paraları ciddi bir şekilde ve hızla nakde çevirmek, aynı zamanda da tekrar yakmamak için kullanılıyormuş gibi görünüyor.

Andrew T’nin paylaştığı verilere göre Jump’ın Binance’ten haftalık net çıkışı 146 milyon doları aştı ve daha da kötüsü hiç girişi de bulunmuyor. Binance tarafı eğer tüm likiditesini bir anda ve  tamamen kaybetmiş gibi görünüyorsa, muhtemelen en büyük market maker’ın gerçekleştirdiği çıkışlar bunun iyi bir nedeni olabilir.

Kripto Paralarda Son Durum

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin’e bakıldığında 17.000 doların üzerinde işlem gördüğü dikkat çekiyor. Jump tarafından gerçekleştirilen bu işlemlerin piyasaya en azından şimdilik pek de bir etkisinin olmadığı sonucuna buradan ulaşılabilir. Bunun yanı sıra altcoin’lere baktığımızda onların da yatay bir seyirlerinin olduğu dikkat çekiyor.

Altcoin’lerin lideri konumunda bulunan Ethereum’a baktığımızda 1260 dolar seviyelerinde işlem görüyor ki bu da piyasada yaşanılan durgunluğun en büyük göstergelerinden birisi olabilir çünkü 24 saatlik fiyat değişimi sadece %0.12 oranında oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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