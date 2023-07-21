Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakipleri olarak gösterilen Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) için ileriye dönük görece pozitif bir yol çizerken Binance Coin (BNB) için uyardı.

BNB İçin Düşüş Uyarısı

Kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Binance Smart Chain‘in hizmet token’i BNB’nin uğursuz işaretler gösterdiğini ve mevcut destek seviyelerinin üzerinde tutunamaması halinde en son 2022’nin Haziran ayında gördüğü seviyeleri tekrar ziyaret etmek için yüzde 20’nin üzerinde düşebileceği konusunda uyardı.

Analist, 37.58 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 4’ncü altcoin olan BNB’nin Korku, Belirsizlik ve Şüphe (FUD) nedeniyle yakından takip edilmesi ve dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,58 yükselişle 243,59 dolardan işlem görüyor.

Orta Vadede AVAX’ın Yükselmesini, ATOM’un Konsolide Olmasını Bekliyor

Binance Coin’in ardından Avalanche‘a geçen Altcoin Sherpa, güçlü Ethereum rakibinin orta vadede ciddi oranda değer kazanabileceğine inanıyor. Analiste göre böyle bir yükseliş için 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) geçilmesi gerekiyor ve AVAX fiyatının şu anda bu ortalamanın altında olması dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Analistin paylaştığı AVAX grafiği, 200 günlük EMA’nın 16 dolar civarına oturduğunu ve fiyatın önündeki asıl bariyerin ise 21,35 dolarda olduğunu gösteriyor.

AVAX, yazım sırasında son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 0,66 yükselişle 13,90 dolardan el değiştiriyor.

Son olarak Cosmos‘u değerlendiren analist, kısa ve orta vadede ATOM için iyi konuşmadı. Analist, şu anda altcoin’i satın almak almaya itecek bir neden bulunmadığını belirtti. Altcoin Sherpa, ATOM’un güçlü temelleri ve 2021’deki mükemmel performansına rağmen yükselişe geçmeden önce bir süre daha konsolide olmasını beklediğini ifade etti. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine göre ATOM’un yükselişe geçebilmesi için konsolidasyon aralığının direnç çizgisi olan 15,45 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor.

ATOM, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,34 yükselişle 9,38 dolardan işlem görüyor. Veriler ATOM’un son 7 günde yüzde 6,62 düştüğünü, son 30 günde ise yüzde 6,26 yükselişle analistin belirttiği gibi konsolidasyon döneminden geçtiğini yansıtıyor.