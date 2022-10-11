Dev kripto para borsası Binance'ın geliştiricileri, BNB Smart Chain düğümleri için acil kodu ile geçici bir güncelleme olan v1.1.16'yı yayınladı.

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Kripto para borsası Binance‘ın geliştiricileri, BNB Smart Chain düğümleri (nodes) için acil koduyla geçici bir güncelleme olan v1.1.16’yı yayınladı. Güncelleme, BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki çapraz zincir altyapısındaki sorunları ele alarak düzeltiyor. Her iki zincir arasındaki bağlantı, 7 Ekim’de 110-100 milyon dolar değerinde kaybın yaşandığı zincirler arası bir köprü BSC Token Hub’ın hack’lenmesinin ardından devre dışı bırakılmıştı.

BNB Çapraz Zincir Hizmetleri Yeniden Başlıyor

Binance’ın geliştiricileri, 11 Ekim’de attıkları bir tweet’te BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki çapraz zincir altyapısındaki sorunları düzeltmek için acil kodu ile geçici bir güncelleme olan v1.1.16’yı yayınlandığını duyurdu. Güncelleme, zincirler arası bağlantıyı yeniden aktifleştiriyor. Ayrıca, v1.1.16 sürümü hem testnet (test ağı) hem de mainnet (ana ağ) için bir hard fork. Ana ağ için Moran hard fork’u 12 Ekim’de 22.107.423’ncü blokta veya yaklaşık TSİ 11.00’da gerçekleşecek. Öte yandan testnet için hard fork ise bugün 23.603.940’ncı blokta TSİ 11.00’da gerçekleşmiş durumda.

Binance’ın geliştirici güncellemeye ilişkin yaptıkları açıklamada, “Güncelleme önemli güvenlik açıklarını kapatması ve sorunları çözüyor olmasından dolayı doğrulayıcıların v1.1.16 sürümünü hızla kontrol etmeleri ve yapmaları gerekiyor. Bu, BNB Chain üzerindeki sorunu ve potansiyel riskleri gidermek için acil kodu ile yayınlanan önemli bir güncellemedir. Ayrıca, güncellemeyle ilgili beyaz şapkalı uzmanlardan gelecek yorumlara da açığız. Binance, daha geniş çapta görüş paylaşımı ve yönetişim yoluyla daha fazla ağ iyileştirmesini yakında duyuracak.” notunu düştüler.

Öte yandan geliştiriciler, güncellemenin tamamlanmasının ardından fonları köprülerde kalan kullanıcıların paralarını alacaklarını doğruladı. Ayrıca, stake ödüllerinin 12 Ekim’de dağıtılacağı belirtildi.

7 Ekim’de gerçekleşen hack saldırısı sırasında BSC doğrulayıcılarının hızla harekete geçmesiyle 570 milyon dolar değerinde BNB’nin çalınması engellenmiş olsa da 100 ila 110 milyon dolar değerinde BNB çalınmıştı. Çalınan 2 milyon BNB doğrulayıcılar tarafından donduruldu. Binance şu anda hacker’ları takip etmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

BNB Fiyatı Toparlanamıyor

BNB fiyatı, 7 Ekim’deki çapraz zincir köprüsü BSC Token Hub‘ın hack’lenmesinin ardından yüzde 5’in üzerinde düşmüştü. O zamandan beri BNB fiyatının yüzde 8’in üzerinde düştüğü ve toparlanamadığı görülüyor. BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saat içerisinde 1,5’e yakın düşüşle 271 dolardan işlem görüyor.