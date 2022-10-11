Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Binance Beklenen Güncellemeyi Acil Koduyla Yayınladı!

Dev kripto para borsası Binance'ın geliştiricileri, BNB Smart Chain düğümleri için acil kodu ile geçici bir güncelleme olan v1.1.16'yı yayınladı.
15:30
11 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Binance‘ın geliştiricileri, BNB Smart Chain düğümleri (nodes) için acil koduyla geçici bir güncelleme olan v1.1.16’yı yayınladı. Güncelleme, BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki çapraz zincir altyapısındaki sorunları ele alarak düzeltiyor. Her iki zincir arasındaki bağlantı, 7 Ekim’de 110-100 milyon dolar değerinde kaybın yaşandığı zincirler arası bir köprü BSC Token Hub’ın hack’lenmesinin ardından devre dışı bırakılmıştı.

BNB Çapraz Zincir Hizmetleri Yeniden Başlıyor

Binance’ın geliştiricileri, 11 Ekim’de attıkları bir tweet’te BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki çapraz zincir altyapısındaki sorunları düzeltmek için acil kodu ile geçici bir güncelleme olan v1.1.16’yı yayınlandığını duyurdu. Güncelleme, zincirler arası bağlantıyı yeniden aktifleştiriyor. Ayrıca, v1.1.16 sürümü hem testnet (test ağı) hem de mainnet (ana ağ) için bir hard fork. Ana ağ için Moran hard fork’u 12 Ekim’de 22.107.423’ncü blokta veya yaklaşık TSİ 11.00’da gerçekleşecek. Öte yandan testnet için hard fork ise bugün 23.603.940’ncı blokta TSİ 11.00’da gerçekleşmiş durumda.

Binance’ın geliştirici güncellemeye ilişkin yaptıkları açıklamada, “Güncelleme önemli güvenlik açıklarını kapatması ve sorunları çözüyor olmasından dolayı doğrulayıcıların v1.1.16 sürümünü hızla kontrol etmeleri ve yapmaları gerekiyor. Bu, BNB Chain üzerindeki sorunu ve potansiyel riskleri gidermek için acil kodu ile yayınlanan önemli bir güncellemedir. Ayrıca, güncellemeyle ilgili beyaz şapkalı uzmanlardan gelecek yorumlara da açığız. Binance, daha geniş çapta görüş paylaşımı ve yönetişim yoluyla daha fazla ağ iyileştirmesini yakında duyuracak.” notunu düştüler.

Öte yandan geliştiriciler, güncellemenin tamamlanmasının ardından fonları köprülerde kalan kullanıcıların paralarını alacaklarını doğruladı. Ayrıca, stake ödüllerinin 12 Ekim’de dağıtılacağı belirtildi.

7 Ekim’de gerçekleşen hack saldırısı sırasında BSC doğrulayıcılarının hızla harekete geçmesiyle 570 milyon dolar değerinde BNB’nin çalınması engellenmiş olsa da 100 ila 110 milyon dolar değerinde BNB çalınmıştı. Çalınan 2 milyon BNB doğrulayıcılar tarafından donduruldu. Binance şu anda hacker’ları takip etmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

BNB Fiyatı Toparlanamıyor

BNB fiyatı, 7 Ekim’deki çapraz zincir köprüsü BSC Token Hub‘ın hack’lenmesinin ardından yüzde 5’in üzerinde düşmüştü. O zamandan beri BNB fiyatının yüzde 8’in üzerinde düştüğü ve toparlanamadığı görülüyor. BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saat içerisinde 1,5’e yakın düşüşle 271 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022