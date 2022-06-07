Dev kripto para borsası Crypto.com tarafından inşa edilen Blockchain ekosistemi Cronos, 100 milyon dolarlık fon ile bir hızlandırıcı programın başlatıldığını duyurdu.

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Dev kripto para borsası Crypto.com tarafından inşa edilen Blockchain ekosistemi Cronos, diğerlerinin yanı sıra merkeziyetsiz finans (DeFi), Web3 ve Metaverse alanındaki gelişmeleri hızlı bir şekilde takip etmek için bir hızlandırma programının başlatıldığını duyurdu.

Tohum Öncesi Projeler Desteklenecek

Girişimi yürüten Cronos Accelerator Program, mentorluk, finansman ve büyüme arayan tohum ve tohum öncesi aşamadaki kripto para projelerine yardımcı olmak için toplamda 100 milyon dolarlık fonu yönetecek. Duyuruya göre, hızlandırma programı için listeye alınan projeler uyumlu mentorlarla eşleştirilecek.

Cronos Accelerator Programını destekleyen önde gelen yatırım ortaklarından bazıları arasında Mechanism Capital, Spartan Labs, IOSG Ventures, OK Blockchain Capital, AP Capital, Altcoin Buzz ve Dorahacks yer alıyor. Cronos gelecekte başka ortakları da bünyesine katmayı planlıyor. Programa daha fazla açıklık getiren Cronos genel müdürü Ken Timsit şunları söyledi:

Mevcut iklimde, başımızı eğip önümüze bakmak ve agresif bir şekilde inşa etmeye başlamak her zamankinden daha önemli.

Timsit, proje operasyonlarında uçtan uca destek sağlayarak projelerin potansiyelini artırmayı açamlıyor. Bu girişimin bir parçası olarak, Cronos’un Web3 startup ​​hızlandırma kolu Cronos Labs, kripto para projeleri oluşturmanın çeşitli yönlerini kapsayan haftalık atölye çalışmaları yürütüyor.

Kalkındırılan projeler, ek hibe finansmanı seçeneğine sahip olmanın yanı sıra, 100 bin ila 300 bin dolar arasında tohum yatırımı satın alma fırsatı elde ediyor. Mentorluk ve diğer pazarlama girişimlerine ek olarak, projeler bir DeFi cüzdanı, kripto para borsası ve NFT pazarı da dahil olmak üzere Crypto.com’un ekosistemine entegre olabilecek.

Binance’ın risk sermaye şirketi Binance Labs, 1 Haziran’da dijital varlık projelerine yatırım için 500 milyon dolarlık fon ayıracağını açıklamıştı. Crypto.com, fon hamlesi ile Binance’ı takip ediyor gibi görünüyor.