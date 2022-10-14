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  •   Binance’dan 500 Milyon Dolarlık Duyuru! Türünün İlk Örneği!

Binance’dan 500 Milyon Dolarlık Duyuru! Türünün İlk Örneği!

Dev kripto para borsası Binance, 500 milyon dolar değerindeki türünün ilk örneği projesi ile heyecanlandırdı.
10:00
14 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün erken saatlerde kripto para madenciliği sektörünü desteklemek üzere heyecan verici bir duyuru yaptı. Binance Pool, BTC madenciliğini ve diğer madencilik altyapı sağlayıcılarını desteklemek için Madenci Kredi Projesi’ni başlattığını ve proje kapsamında 500 milyon dolar madenci kredisi açtığını duyurdu.

Türünün İlk Örneği

Binance Pool, BTC madenciliğini ve madencilik altyapı sağlayıcılarını desteklemek için 500 milyon dolar madenci kredisi açtığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Dünyanın önde gelen kripto para madenciliği havuzlarından biri olan Binance Pool, sağlıklı bir dijital varlık ekosisteminin sürdürülmesine yardımcı olma sorumluluğuna sahip. Mevcut piyasa koşulları ışığında Binance Pool, kripto para madencilerini ve dijital altyapı sağlayıcılarını desteklemek için 500 milyon dolar kredi açtı.” denildi.

Dev kripto para borsasının, Madenci Kredi Projesi‘nin Binance Pool için türünün ilk örneği bir proje olduğunu söyledi. Binance, bu proje ile hem kamu hem de özel Bitcoin madencilerine kredi sağlamaya odaklanmayı hem de dünya genelindeki kripto para altyapı şirketlerini desteklemeyi hedefliyor.

Binance’ın Madenci Kredi Projesinin Detayları

Binacen Pool, Madenci Kredi Projesi’nin bir parçası olarak 18 ila 24 ay vade ile 500 milyon dolar değerinde kredi sunacak. Kredinin faiz oranları yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişecek. Ayrıca, “Binance Madenci Kredisi” adı verilen projede fiziki veya dijital varlıklar için de gözetim desteği sunulacak. Projenin bir parçası olarak Binance, çeşitli bulut madenciliği ürünleriyle de çalışmak istiyor. Yapılan duyuruda, “bulut madenciliği hash rate’i doğrudan Bitcoin madenciliği ve dijital altyapı sağlayıcılarından satın alınacağı için Binance Pool’un bulut madenciliği satıcılarıyla da ilgilenmektedir” notu düşüldü.

Binance Smart Pool, kullanıcıların aynı algoritmayı kullanarak farklı kripto paraların madenciliğini yapmak için hash rate’ini otomatik olarak değiştirerek daha yüksek kâr etmelerini sağlayan bir hizmettir. Binance Smart Pool, SHA256 algoritmasını desteklerken, kullanıcıların sahip olduklrı hash rate’i BTC, BCH ve BSV arasında otomatik olarak kolay bir şekilde değiştirilmesine imkan tanır.

Aradığı desteği bulamayan kripto para madencileri operasyonel maliyetlerini karşılamak için BTC ve diğer kripto paralarını satmak zorunda kalırlar ve bu da fiyatlar üzerinde önemli bir satış baskısına neden olur. Bu bakımdan Binance’ın Madenci Kredisi Projesi, bu yılki kripto kışının ortasında parasal destek arayan kripto para madencileri için büyük bir rahatlama sağlayabilir.

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