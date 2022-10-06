Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, iki altcoin'in belirli işlem çiftlerinin kaldırılacağını duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, iki altcoin’in belirli işlem çiftlerinin kaldırılacağını duyurdu. Borsanın işlem çifti kaldırımı bildirimi Helium (HNT) ve Ooki Protocol (OOKI) yatırımcılarını ilgilendiriyor.

HNT ve OOKI için Bazı İşlem Çiftleri Kaldırılıyor

Binance, bugün sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, 12 Ekim’de TSİ 06.00’da marjinde HNT/BUSD ve HNT/USDT işlem çiftlerini, 14 Ekim’de TSİ 06.00’da ise spotta HNT/BTC, HNT/USDT ve OOKI/BNB işlem çiftlerini kaldıracağını ve söz konusu işlem çiftlerinde ticareti durduracağını bildirdi. Duyuruda, marjinde HNT/BUSD ve HNT/USDT işlem çiftlerinin borçlanmasının 7 Ekim’de TSİ 06.00’da askıya alınacağı belirtildi.

Binance, 12 Ekim’de TSİ 06.00’da kullanıcıların varsa marjindeki açık pozisyonlarını kapatacak, otomatik ödeme yapacak ve yine varsa HNT/BUSD ve HNT/USDT için bekleyen tüm emirleri iptal edecek. Kripto para borsası, olası kayıpların önlenmesi için söz konusu işlem çiftlerinde marj ticaretinin durdurulması öncesinde kullanıcıların pozisyonlarını kapatlamarını tavsiye etti.

Helium ve Ooki Protocol’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre HNT, Binance’ın duyurusunun ardından yeşil bölgede kalmaya devam ediyor. Altcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,68 yükselişle 5,45 dolardan işlem görüyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için merkeziyetsiz Blockchain destekli bir ağ olan Helium 695.8 milyon dolarlık piyasa değeri ile en büyük 60’ncı kripto para.

Öte yandan OOKI ise kırmızı bölgede işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,47 düşüşle 0,004923 dolardan alınıp satılıyor. Birden fazla güçlü özelliği ile tamamen merkeziyetsiz marj ticareti sunan kredi platformu Ooki Protocol, 16.4 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 640’ncı kripto para.