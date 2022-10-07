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  •   Binance’dan 2 Altcoin için Marjin İşlem Desteği: Yükselişe Geçtiler!

Binance’dan 2 Altcoin için Marjin İşlem Desteği: Yükselişe Geçtiler!

Hacim bakımından dünyanın büyük kripto para borsası olan Binance, iki önemli fan token için müjdeli haberi verdi. Borsanın duyurusu ile altcoin'ler yönünü yukarı çevirdi.
11:33
7 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın büyük kripto para borsası olan Binance, S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) ve FC Porto Fan Token (PORTO) için müjdeli haberi verdi. Kripto para borsası, LAZIO ve PORTO için marjin işlemleri başlattığını duyurdu.

LAZIO ve PORTO için Marjin İşlemler Başladı

Dev kripto para borsası Binance tarafından yapılan duyuruda, LAZIO ve PORTO fan token’ları için marjin işlemlerin başaltıldığı belirtildi. Duyuruda, “Binance, LAZIO ve PORTO için çapraz marj ve izole marjin işlemlerini başlatmasının yanı sıra yeni marj işlem çiftlerinde yeni bir borçlandırılabilir varlık olarak ekledi.” notu düşüldü.

Binance’ın LAZIO ve PORTO için eklediği çapraz marjin işlem çiftleri şunlar:

  • LAZIO/BUSD
  • LAZIO/USDT
  • PORTO/BUSD
  • PORTO/USDT

Binance’ın LAZIO ve PORTO için eklediği yeni izole marjin işlem çiftleri ise şunlar:

  • LAZIO/BUSD
  • LAZIO/USDT
  • PORTO/BUSD
  • PORTO/USDT

Yatırımcılar ve trader’lar, an itibariyle borsa üzerinden LAZIO ve PORTO için söz konusu işlem çiftlerinde marjlı alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Altcoin’ler Yönünü Yukarı Çevirdi

Binance‘ın marjin işlemlerinin başlattığı duyurmasının ardından yönünü hızla yukarı çevirdiği görülen fan tokan’lardan LAZIO, 6,25  dolara kadar çıktı. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,44 yükselişle 6,18 dolardan işlem gören LAZIO, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre 52.8 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük ikinci fan token.

PORTO’nun da borsanın duyurusu ile yönünü yukarı çevirdi ve 5,40 dolara kadar çıktı. Altcoin, yazım sırasında bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte kaydettiği yüzde 3’e yakın yükselişle 5,33 dolardan alınıp satılıyor. Yine CoinMarketCap’in verilerine göre PORTO, 41.8 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük üçüncü fan token.

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