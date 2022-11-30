Okuma Süresi: 3 Dakika

Sam Bankman-Fried (SBF), küresel düzenleyicilerin gazabına uğramanın yanı sıra profesyonel defter tutma şirketlerinin uyguladıkları ücretleri tek başına yükseltmeyi başardı.

Yüksek Risk = Yüksek Maliyet

Kripto para borsası FTX’in çöküşü ve denetçilerin onun defterleri üzerinde yaptıkları çalışmalar, müşterileri kripto para şirketleri olan şirketler arasında kırmızı bayrağın çekilmesine neden oldu. Financial Times’ın haberine göre, birkaç şirket kripto para müşterilerini “yüksek riskli” seviyesine yükseltti ve bazıları kripto para şirketleriyle çalışmayı bıraktı. Mevcut muhasebe kurallarının kripto paralara uygulanmasının son derece zor olmasından dolayı denetim süreci artık daha uzun sürecek ve daha maliyetli olacak. Buna ek olarak, düzenleyiciler artık defterlere çok daha dikkatle yaklaşmaya ve bu yıl yaşanan iki büyük çöküşün (Terra ve FTX) ardından kripto para şirketlerini zorlamaya hevesli görünüyorlar.

Marcum’un CEO’su Jeffrey Weiner, bir müşteri yüksek riskli olduğunda “denetimin kapsamını önemli ölçüde genişletirsiniz ve bu da daha fazla kaynağa ve daha fazla zamana ihtiyaç duyulması anlamına gelir” diyerek kripto para şirketleri için olacakları özetledi. Marcum, Bitcoin madencilik şirketleri ve kripto para yatırım grupları gibi müşterileri denetleyen bir şirket. Weiner, şirketlerin artık sistemleri, kontrolleri, varlıkların varlığını, fonların ayrılmasını ve elbette FTX’in durumu göz önüne alındığında ilgili taraf işlemlerinin ekstra incelenmesi gerekeceği ve bunları kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekmeye devam etti. Weiner, bunların hepsinin ekstra iş yükü olduğunu ekledi.

FTX, SBF’nin de kabul ettiği gibi, kötü defter tutma konusunda oldukça önemli bir örnek konumunda. Blockchain Derneği avukatı Jake Chervinsky’nin de belirttiği gibi, FTX’in iflas bayrağı çekmesindeki temel sorun Bitcoin veya diğer kripto paralardan değil, insanlardan ve muhasebeden kaynaklanıyor.

Aynı zamanda bir avukat ve iflas uzmanı olan yeni atanan FTX CEO’su John Ray, FTX’deki durum için yaptığı bir değerlendirmede, kurumsal kontrollerin bu kadar başarısız olduğu ve güvenilir finansal bilgilerin bu kadar eksik olduğu bir tabloyla geçmişte hiç karşı karşıya kalmadığını belirterek kripto para borsasındaki durumun vahametine dikkat çekmişti. Ayrıca FTX‘in Prager Metis ve Armanino gibi küçük şirketlerin “niteliksiz denetimler” aldığı ortaya çıktı.

ABD’de mali yılın sonu yaklaşırken denetçiler şimdi panik içinde. Dahası, “Büyük Dörtlü” (PwC, Deloitte, KPMG ve EY) kripto para şirketleri için çekilecek daha büyük bir kaynak cephaneliğine sahip. Ayrıca daha küçük denetçilerden çok daha fazla ücret alıyorlar.

Fatura Borsa Kullanıcılarına Kesilecek

Ağustos ayında, ABD denetim düzenleyicisi Kamu Şirketleri Muhasebe Gözetim Kurulu, özellikle kripto para şirketleriyle ilgili bir madde yayınladı ve “Denetçinin, şirketin kripto paralarla ilgili faaliyetlerinin finansal raporlama üzerindeki etkilerine ilişkin anlayışı nedir?” diye sordu.

Birçoğu artık kripto para şirketleriyle ilgilenmedikleri için rahatlamış durumda. Ancak sektörden uzaklaşmayan denetim şirketleri söz konusu riskler ve ekstra iş yükü nedeniyle fiyatlarını artıracaklar. Çoğu şeyde olduğu gibi, bu fiyat artışları beklendiği gibi kripto para borsalarının kullanıcılarına yansıyacak.