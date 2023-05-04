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Binance Coin 17 Nisan’da 350 dolara ulaştı ve 20 Nisan’da 315,3 dolara doğru giden bir geri çekilme yaşadı. O zamandan bu yana, 4 saatlik zaman diliminde net bir eğilim görülmedi, ancak daha düşük zaman dilimlerinde volatilite arttı.

Fiyat bir aralık oluşturmadı, bunun yerine bir sıkıştırma aşamasının devam ettiğini gösterdi. Bu sıkıştırmanın 345 dolar direncinin altında gerçekleşiyor olması, alıcılar henüz üstünlüğe sahip olmasa da boğaların makul bir şekilde yukarı yönlü bir kırılma bekleyebileceği anlamına geliyor olabilir.

Binance Coin (BNB) Alıcıları Güçleniyor Mu?

Müthiş Osilatör geçtiğimiz hafta boyunca sıfır çizgisine yakın seyretti. Binance Coin’in kaydettiği fiyat salınımlarından dolayı desteğin her iki tarafında da kalamadı. Fiyat, sarı renkle işaretlenmiş simetrik bir üçgen oluşturdu ve bu da bir kırılmanın yakın olduğunu işaret etti.

Bu kırılmanın yönü belirsiz görünüyordu. Aşağıda, 310-315 dolarlık destek bölgesi Nisan ortasından beri güçlü görünüyordu. Yukarıda ise, 345 dolarda kırmızı ile işaretlenmiş 4 saatlik düşüş emri bloğu da kırılması zor bir bölge olarak dikkat çekiyordu.

A/D çizgisi 20 Nisan’dan bu yana düz seyrediyor ve herhangi bir büyük düşüş veya yükseliş kısa süre içinde düzeltildi ve tekrar normal seyrine döndü. Bu da ne alıcıların ne de satıcıların baskın olmadığının bir başka göstergesi olarak yorumlanabilir.

315 doların altına inilmesi ayıların üstünlüğü ele geçirdiğini gösterebilir. Ancak bu gerçekleşene kadar, 345-350 dolarlık güçlü bir arz bölgesinin altında daha yüksek diplerin oluşması, alıcıların güç topladığı anlamına geliyor. 345 doların üzerine çıkılması durumunda bir sonraki yükseliş hedefleri 357 dolar ve 388 dolara olabilir.

Binance Coin (BNB) İçin Son Durum

Spot CVD 30 Nisan’daki kısa süreli yükselişin ardından Mayıs ayında aşağıya doğru yönelmiş olabilir. Satış baskısının artmasıyla bu düşüş trendi 3 Mayıs’ta da devam etti. Yine de, bu sırada BNB 321 dolara kadar düştü ancak birkaç saat sonra toparlandı. Bu yazının yazıldığı sırada 324 dolardan işlem görüyordu ancak fiyat grafiklerinden elde edilen kanıtlara göre işlem hacmi güçlü değildi.

Dahası, BNB fiyatta bir sıçrama görmesine rağmen, Açık Faiz son 36 saat içinde düşmeye devam etti. Bu durum, yükseliş spekülatörlerinin kısa vadeli bir ralliden emin olmadıklarını gösterdi ve piyasadaki hissiyatın düşüş yönünde olduğunu vurguladı. Bu durum önümüzdeki günlerde değişirse, BNB için 380 dolara doğru bir kırılmayı destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.