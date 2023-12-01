Bekleyiş Sona Erdi! Usta Analistten Bitcoin İçin “Altın Döngü” Müjdesi!

Önde gelen zincir içi analisti Willy Woo, Bitcoin‘in (BTC) 2022’de dibe vurduğunun sinyalini öncesinde veren önemli bir göstergenin yeniden yanıp söndüğünü açıkladı. Analist en büyük kripto para için gelen bu sinyalin fiyatın artacağına işaret ettiği üzerinde duruyor.

Borsalardan Bitcoin Çıkışlarına Dikkat Çekti

Yakından takip edilen zincir içi analisti Woo, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) hesabından Bitcoin‘in kripto para piyasasının geçen yıl dibe vurduğunda olduğu gibi yeniden kripto para borsalarından çıkmaya başladığını söyledi.

Woo “Bitcoin’ler şu anda yeniden kripto para borsalarından çıkmak için güçlü bir dönüş yapıyor. Piyasanın dibe vurduğu dönemden bu yana alım yönlü böyle bir hareketlilik görmemiştim.” dedi.

Bitcoin’de 525 Bin Dolar Varan Yükseliş Öngörüsü

Bir başka önde elen zincir içi analisti PlanB de BTC’de yükseliş beklediğini söylemeye devam ediyor. Analist en büyük kripto paranın ağının işlem gücünü ölçen hash rate’inin fiyatın anahtar bir seviyenin üzerinde kalacağını gösterdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

Zorlupa (hash rate) dayalı Bitcoin’in fiyatı dün 35 bin dolara çıktı. Bence bu mutemel siyah kuğular veya kısa vadeli inişler çıkışlar dışında, $/kWh-arbitraj temellerine dayalı olarak BTC‘nin bir daha asla 35 bin doların altına düşmeyeceği anlamına gelebilir.

PlanB kısa süre önce, dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması diğer bir deyişle halving döngüleri sırasındaki geçmiş fiyat eğilimlerine dayanarak Bitcoin’in önümüzdeki dört yıl içinde 525 bin dolara dolara kadar çıkmasını beklediğini açıklamıştı. Zincir içi analisti Bitcoin’in blok ödülü yarılanması döngülerinin dip aralıklarından 4 katın üzerinde yükselme eğilimi gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetmişti: