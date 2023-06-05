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Önde gelen kripto para analiz platformu Santiment, yaptığı son bildirimde Ripple‘ın ihraç ettiği XRP, Cardano (ADA) ve Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere bazı büyük altcoin’lerin olması gerekenin altında bir fiyattan işlem gördüklerini belirterek “bedavaya gidiyorlar” vurgusu yaptı. İşte Santiment’ın ucuz dediği o altcoin’ler.

Santiment’a Göre Ucuz 7 Altcoin

Santiment’e göre XRP, ADA ve SHIB, gerçekleşen piyasa değerlerinin üzerinde piyasa değerlerine sahipler ve bu fiyatlarının yükseleceğine işaret ediyor. Şirketin ucuz olarak değerlendirdiği bu üç altcoin’e ek olarak ucuz olarak gösterdiği diğer altcoin’ler ise Dogecoin (DOGE), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) ve Chainlink (LINK) oldu.

Kripto para analiz platformu, kısa, orta ve uzun vadedeki gerçekleşmiş değer analizine dayanarak, tüm bu altcoin‘lerin önümüzdeki haftalarda ve aylarda sert şekilde yükselebilecekleri üzerinde duruyor.

Öte yandan veriler geçtiğimiz hafta boyunca tüm bu altcoin‘lerin farklı performanslar gösterdiklerini gösteriyor. Ripple-SEC davasının çözüleceği iddiaları XRP’nin 7 günlük zaman diliminde yüzde 11,6’lık yükselerek 0,54 doların üzerine varan bir yükseliş yapmasının tetikledi. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,37 dolardan işlem gören ADA ise son 7 günde değerinin yüzde 1,3’ünü kaybetti. En büyük ikinci memecoin olan SHIB ise aynı zaman diliminde değerinin yüzde 2,80’ini kaybetti. DOGE, MATIC, UNI ve LINK‘in ise son 7 günde sırasıyla yüzde 2,05, yüzde 4,28, yüzde 3,28 ve yüzde 3,12’lik düşüş yaptıkları görülüyor.

Bitcoin’in Durumu Altcoin’leri Baskılıyor

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) satış baskısı altında kalması altcoin’lerin fiyatının baskılanmasına neden oluyor. Son 7 günde değerinin yüzde 3,90’ının kaybeden BTC, 27 bin doların altında, 26 bin 809 dolardan el değiştiriyor.

Makro gelişmelerle birlikte birçok piyasa gözlemcisinin ve uzmanın Bitcoin’de 25 bin dolara, hatta 23 bin dolara varan bir geri çekilme bekliyor oluşu da en büyük kripto para üzerindeki satış baskını besleyerek devam ettiriyor.