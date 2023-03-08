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Beklenen Duyuru Geldi! Duyuru Sonrası Bu 2 Altcoin’in Fiyatı Zıpladı!

Shiba Inu Layer 2 Blockchain'i Shibarium'un beta test ağının bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Bu beklentiyle ekosistem altcoin'leri yükselişe geçti.
11:45
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) geliştiricileri kısa süre önce yaptıkları duyuruda çok beklenen Layer 2 Blockchain’i Shibarium’un halka açık beta sürümünün bu hafta yayınlamaya hazır olduğunu duyurdular. Duyuru sonrası Shiba Inu’nun ekosistem token’ları yönünü yukarı çevirerek hızla yükseldi.

Shibarium Rüzgarı

Beta test ağı, gerçek dünyadaki işleyişi taklit eden bir Blockchain‘dir. Layer 2 ise ölçeklendirme ve veri ile darboğazları azaltan Layer 1’lerin üzerine inşa edilmiş bir dizi zincir dışı çözümü (ayrı Blockchain’leri) ifade etmektedir. Layer 2, birden fazla zincir dışı işlemi tek bir Layer 1 işleminde bir araya getirerek veri yükünü ve işlem ücretlerini azaltmaya yardımcı olur.

Shiba Inu geliştiricileri, Shibarium‘un ağ üzerinde inşa edilen merkeziyetsiz uygulamalar için ucuz bir yerleşim yeri olarak kullanılmasının yanı sıra, özellikle NFT sektörünün önümüzdeki yıllarda ısınmasını beklendiğinden Shibarium’un metaverse ve oyun uygulamalarına odaklanacağını dillendiriyor.

Lansman, önceki boğa piyasasında köpek temalı kripto para olarak öne çıkan SHIB ve o zamandan beri kendi Blockchain ağı ve merkeziyetsiz uygulama ekosistemiyle kendisini ciddi bir proje olarak konumlandırmaya çalışan Shiba Inu için güçlü bir temelin inşa edilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Ekosistem Token’ları Yükselişe Geçti!

Shiba Inu’nun ekosistem token’ları beta test ağının lansmanının onaylanmasının ardından sıçrama yaptı. Bone ShibaSwap (BONE) yüzde 10’un üzerinde yükselirken, Doge Killer (LEASH) yüzde 6’nın üzerinde bir çıkış yaptı. Bu token’larının her ikisinin de Shibarium ekosisteminde kapsamlı bir şekilde yer alması bekleniyor.

Shiba Inu’nun yerel varlığı Shiba Inu (SHIB) ise gün içinde kaydettiği yüzde 3’e yakın düşüşle 0,00001081 dolardan işlem görüyor. SHIB, 5.9 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının en büyük 15’nci kripto parası (aynı zamanda en büyük 14’ncü altcoin) olarak pozisyon almış durumda.

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