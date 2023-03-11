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Başkaldırı! ABD’li Kripto Para Borsası Coinbase, SEC’e Rağmen “Devam” Dedi!

SEC'in merkezi sağlayıcılar tarafından sunulan stake etme hizmetlerine dönük baskısına rağmen kripto para borsası Coinbase, müşterilerine sunduğu stake hizmetlerinin kapsamını artarak devam ettireceğini duyurdu.
12:06
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) merkezi sağlayıcılar tarafından sunulan stake hizmetlerine yönelik baskısına rağmen kripto para borsası Coinbase, müşterilerine sunduğu stake hizmetlerinin kapsamını artırarak devam ettireceğini açıkladı.

Coinbase, Stake Hizmeti Sunmaya Devam Edecek

Coinbase, müşterilerine gönderdiği bir bilgilendirme e-postasında, 29 Mart’tan itibaren güncellenmiş coin/token stake etmeye dönük hüküm ve koşullara ilişkin bildirimde bulundu. Yeni şartlarda kullanıcıların kazandıkları ödüllerin doğrudan kripto para borsasından gelmediği, merkeziyetsiz protokollerden geldiği belirtildi:

Coinbase, kendi stake ödüllerinden bir pay sunmanın aksine, yalnızca sizi, doğrulayıcıları ve protokolü birbirine bağlayan bir hizmet sağlayıcı olarak hareket etmektedir. Stake ettiğiniz varlıklar ödül kazanmaya devam edecek. Eğer stake etmeye devam etmek istiyorsanız, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

Coinbase’in stake etme hizmetini devam ettirmesi ve potansiyel olarak bu yöndeki hizmetlerinin kapsamını artırması fikri SEC‘i rahatsız edebilir ancak protokol ödülleri ve bir hizmet sağlayıcı olma konusundaki net ayrım rakip borsa Kraken’in yakın zamanda karşılaştığı potansiyel sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için yapılmış bir hamle gibi görünüyor.

Kraken, ABD’de Stake Hizmeti Sunamayacak

Daha önce bildirdiğimiz gibi Kraken borsası, bir hizmet olarak sunduğu stake etme programını için SEC’e kayıt yaptırmadığı iddiasıyla 9 Şubat’ta 30 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etmişti. Kraken, SEC ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak artık ABD’de stake etme hizmeti sunamayacak.

SEC’in borsaya açtığı davada savunduğu iddiaların önemli bir kısmını kullanıcıların kripto paralarını Kraken’in stake etme programına koyarak varlıkları üzerindeki kontrollerini kaybettikleri, yatırımcılara herhangi bir ekonomik gerçekliğe bağlı olmayacak şekilde aşırı yüksek getiriler sunulduğu ve hiç iade ödemesinin yapılmadığıydı.

Coinbase, birçok kez kendi stake etme hizmetinin temelde Kraken‘in sunduğundan farklı olduğunu savundu. Kripto para borsasının CEO’su Brian Armstrong da 10 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada, şirketin gerekirse mahkemede seve seve kendini savunacağını belirterek SEC’e meydan okumuştu.

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