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Balinalar Bu Altcoin’de Gaza Bastı! Patladı Patlayacak!

Veriler, XRP balinalarının daha fazla coin biriktirmek için varlığın son fiyat düzeltmesinden faydalanmaya devam ettiklerini gösteriyor.
17:20
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veriler, XRP balinalarının daha fazla coin biriktirmek için varlığın son fiyat düzeltmesinden faydalanmaya devam ediyor. XRP’nin son fiyat düzeltmesi ile Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal savaştan gelen bilgi akışıyla kaydedilen küçük yükselişlerden elde edilen kazanımların sürdürülememesinin yanı sıra kripto para piyasasının genelindeki düşüşü takip ediyor.

Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı

21 Aralık itibariyle XRP’de 1 milyon ila 10 milyon arasında coin tutan balina ve köpekbalığı seviyesi cüzdanlarının sayısı yılın son ayında bin 617’ye yükseldi. Kripto veri platformu Santiment’ın sağladığı verilere göre, söz konusu balina seviyesi cüzdanlar dolaşımdaki XRP arzının yüzde 7,23’ünü tutuyorlar ve cüzdanlarındaki varlık miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

SEC ile Ripple arasında devam eden yasal savaşın XRP’nin geleceğine ilişkin belirsizlik yaratsa da balinalar potansiyel olarak uzun vadede varlığa yatırım yapmakla meşguller. Düşük fiyatlar potansiyel olarak birikim ihtiyacını artırıyor, ancak balinaların uzun vadeli yatırım hedefiyle XRP biriktirmeye devam etmesi halinde, bu hareketin bir arz sıkışıklığına yol açabileceği değerlendiriliyor.

XRP Fiyat Analizi

Kripto para piyasası üzerinde etkisini sürdüren kripto kışının ortasında yükselmek için güç bulunmayan XRP, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,3’lük bir kayıpla bu yazının hazırlandığı sırada 0,3438 dolardan işlem görerek temel destek seviyelerini kaybetmiş durumda. Haftalık fiyat grafiği altcoin’in yaklaşık yüzde 15 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.

XRP, son fiyat düzeltmesinden önce olumlu makroekonomik unsurların neden olduğu piyasa genelindeki rahatlama rallisinin ardından 0,40 dolar seviyesini test etmiş, ardından 0,50 dolar seviyesini hedeflediği yönünde spekülasyonlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak kripto para piyasasında rüzgarın tersine dönmesiyle işler değişti ve 0,35 dolar seviyesi altcoin’in önündeki en büyük engel haline gelmiş durumda.

Mevcut fiyatta, XRP fiyatının 0,33 dolarda destek bulması beklenebilir. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde altcoin’in 0,31 dolara kadar düşmesi beklenebilir.

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