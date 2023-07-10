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Kimliği belirsiz bir dolandırıcının, balıkları yemleyerek avlanan kuş misali çeşitli memecoinler oluşturarak piyasaya sürdüğü ve ardından sağladığı likiditeyi yüksek kazançla boşaltma stratejisini kullanarak 315 bin dolar değerinde Ethereum‘u (ETH) cebe indirdiği tespit edildi.

4 Altcoin İle Yaklaşık 170 ETH Hortumladı

Blockchain analiz platformu Lookonchain, 315 bin dolarlık vurgun yapan dolandırıcının taktiklerini attığı birden fazla tweet’le ortaya döktü. Lookonchain, dolandırıcının yatırımcıları ağına çekmek için TOMMY, KSI, ZUCK ve BILL adlı 4 altcoin oluşturduğunu belirtti.

Dolandırıcının çalışma yöntemi, yatırımcıların güvenini kazanmak için likidite sağlayarak az miktardaki ETH ile bir memecoin yaratılmasına dayanıyor. Yatırımcılardan yeterli yatırımın çekilmesinin ardından sağlanan likidite geri çekilerek altcoin’e yapılan yatırımın neredeyse tamamını kendisi için alıyor.

Dolandırıcı, TOMMY memecoin‘i oluşturmak ve likidite sağlamak için kripto para borsası KuCoin’den 1.5 ETH (para çekiminin yapıldığı sırada 3 bin 200 dolar) çekerken, daha sonra altcoin’den 28.7 ETH çekerek çıkış yaptı. Bu örnekte yüzde bin 813 gibi oldukça etkileyici oranda bir kazanç sağlayan dolandırıcı aynı stratejiyi KSI, ZUCK ve BILL adlı memecoinler’de kullandı. Dolandırıcının bu yöndemle söz konusu 4 altcoin üzerinden 168.7 ETH daha kazanç sağladığı tespit edildi.

Dolandırıcı o zamandan beri WALTER2.0 ve GIGA2.0 adlı iki yeni memecoin oluşturdu ve her iki projeye de likidite ekleyerek beklemeye geçmiş durumda. Henüz iki memecoin’den de herhangi bir para çekme işlemi yapılmış değil. Lookonchain, durum hakkında yatırımcıları uyardı ve bu iki altcoin’den uzak durulması çağrısında bulundu.

Yatırımcılar Dikkatli Olmalı

315 bin dolarlık bu vurgun, yüksek kazançların genellikle yüksek riskle el ele gittiği memecoin piyasasında bulunan doğal risklerin altını çiziyor. Lookonchain, yatırımcılara dikkatli olmalarını ve satın almayı düşündükleri herhangi bir memecoin’i oluşturanı veya oluşturanları özenle araştırmalarının oldukça önemli olduğunu, hızla gelişen ve genellikle düzenlenmemiş kripto para dünyasında yatırımcı eğitiminin artan önemine vurgu yaptı.