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Ayı Piyasası Ne Kadar Sürecek? Yayımlanan Rapor Neler Söylüyor?

Bitcoin'de yaşanan ayı dönemi yatırımcıları gerçekten çok zorluyormuş gibi görünüyor. BTC'nin güçsüz duruşu ise daha büyük sıkıntılar yaratabilir.
23:00
24 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatları son 7 gün içinde %10’dan fazla düşüş yaşadı. Verilere bakıldığında, bu BTC düşüşünün 286 gün boyunca sürdüğü görülüyor. Bitcoin fiyatları, bu kripto ayı piyasasının ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık olarak %70 oranında düşüş yaşadı.

Konuyla İlgili Rapor Paylaşıldı

Yayınlanan raporlar, Bitcoin fiyatının bazı zayıf toparlanma işaretleri göstermesine rağmen yükseliş için gereken gücü bulamadığını vurguluyor. Geçen hafta BTC, 25.000 dolarlık fiyat seviyesini test etti ama kıramadı. Ancak bundan sonra, 22.500 dolarlık destek seviyesindeki güçlü yükseliş trendini de sürdüremedi. Daha sonrasında Bitcoin, 20.700 dolar fiyat seviyesinin altına kadar düştü.

20.700 dolarlık destek seviyesinin 18 Temmuz’dan bu yana üç kez test edildiğine de raporda yer verildi. Bitcoin, 2017 ATH zamanında oluşmuş olan yaklaşık 19 bin dolarlık bir destek alanına sahip.

Bu döngüyü 2014 ve 2018 ile karşılaştırdıktan sonra, veriler dibin kripto ayı piyasasının başlamasından 12-13 ay sonra gerçekleştiğini gösteriyor. Bu ise piyasayı yaklaşık %84 oranında düşürdü. Uzmanlar, tarih tekerrür ederse, 2022’nin sonuna kadar dibin tescil edilebileceğini de belirtti.

BTC Fiyatı Toparlanacak Mı?

Ancak piyasa bu sefer biraz farklı bir görünüm veriyor. Geçen yılın Nisan ve Kasım aylarındaki çifte zirvesinin daha önce hiç görülmediğini vurguladı. Bu arada, 2018 ayı piyasası uzun bir süre sıkıştırılmış hareketlilik görmüştü. BTC fiyatının 6.000 – 7.000 dolar aralığında işlem gördüğü 140 gün boyunca işlemler bu aralıkta devam etmişti.

Uzmanlar, aynı eğilimin günümüz piyasasında da görülebileceğini belirtti. Bitcoin fiyatı, yaklaşık 70 gündür 20.000 dolara yakın bir fiyat bölgesinde işlem görüyor. Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada ortalama 21.700 dolar civarında bir fiyatla işlem görüyordu. BTC, son 24 saatte yaklaşık 31,5 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahipti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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