AVAX fiyatları son bir kaç gündür olumlu seyrediyordu. Bugün piyasada gerçekleşen mini düşüş ise bir miktar AVAX fiyatına da yansıdı.

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Bugünün AVAX fiyat analizi, daha fazla yükseliş olasılığı barındıran kısmi bir düşüş eğilimi gösteriyor olabilir. AVAX/USD son 24 saatte %5.64 düşüşle 27,9 dolardan işlem görüyor ve 856.725.084 dolar işlem hacmine sahip. Piyasa geçtiğimiz günde mini bir düşüş yaşadı ve bugün 28 doların üzerinde gitmesini sağlayan dünkü yükselişe ek olarak umut verici yükseliş işaretleri ile işlemlerine devam ediyor. AVAX’ın canlı piyasa değeri 7.923.202.426 dolar. Bu ise bunu kripto para birimi sıralamasında 12. sıraya yerleştiriyor.

AVAX/USD 4 Saatlik Analiz

AVAX fiyat analizi, azalan bir trend izleyen piyasa hareketliliğine bağlı olarak hareket ediyor gibi görünüyor; bu, AVAX/USD fiyatlarının dalgalı hareketlerinin giderek daha az eğilimli bir hal aldığı anlamına geliyor. Bollinger bandının üst limiti, AVAX için en önemli direnç görevi gören 29,8 dolara temas ediyor Tersine, bollinger bandının alt limiti, AVAX için en hayati destek görevi gören 25,2 dolarda bulunuyor.

AVAX/USD fiyatı, hareketli ortalama eğrisinin altından geçerek düşüş hareketini işaret ediyor olabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI), kripto para birimini istikrarlı bir duruma getiren 57 seviyesinde görünüyor. RSI, traderlar tarafından oluşturulabilecek baskın bir satın alma faaliyeti dönemine doğru ilerleme ortamı yaratılırsa, tersine bir hareket kaçınılmaz hale gelebilir ve boğalar bir kez daha kontrolü ellerine alabilirler.

1 Günlük AVAX Fiyat Analizi

AVAX fiyat analizi, AVAX/USD’nin dalgalanma yaşama olasılığının arttığını gösteren, eğimli bir trend içerisinde kendisine yer buluyor. Bollinger bandının üst sınırı, AVAX için en önemli direnç görevi gören 28,3 dolarda bulunuyor. Tersine, bollinger bandı için alt sınır, AVAX için en güçlü destek olan 20,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

AVAX/USD fiyatı, hareketli ortalama eğrisini geçerek yükseliş hareketini gösteriyor olabilir. Bununla birlikte, piyasanın yönü son birkaç gün içinde daha tutarlı bir hareket sergiliyor gibi görünüyor.

AVAX fiyat analizi, göreceli güç endeksinin (RSI) 68 olduğunu ve şişirilmiş bir kripto para birimini gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, fiyat istikrarlı bir nokta bulmuş ve kendisini o noktaya demirlemiş görünüyor; ancak fiyat er ya da geç bu bölgeden uzaklaşmak zorunda kalacak. RSI genellikle, kripto para birimlerinin istikrarlı değerinin, istikrara doğru bir hareketin ve eşdeğer alım ve satım faaliyetlerinin belirtilerini gösteren doğrusal bir yol izler.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.