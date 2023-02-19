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Kripto para analistleri piyasalar yükselmeye başladığı için gördükleri fırsatları yeniden cesurca duyurmaya başladılar. 2021 yılını hatırlayanlar devasa rallileri halen unutamadı ve bugünlerde benzer hareketler görüyoruz. On kattan fazla değerlenen altcoinlerin bir kısmı ATH seviyelerini bile geçti. Birçok altcoin henüz zirvenin %80 altındayken bu tarz rallileri yakalayabilmek sonraki boğa piyasası için iyi bir sermaye oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Yükselebilecek Altcoinler

Cantering Clark isimli kripto analisti on binlerce takipçisinde metaverse odaklı token Decentraland (MANA) ve iki popüler altcoinin ciddi fiyatlamalar yapabileceğini söyledi. Cantering Clark, MANA’nın, geçen hafta %62’nin üzerinde yükseliş gösteren merkezi olmayan depolama ağ Filecoin (FIL)’in izinden gidebileceğini tahmin ediyor. Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin olan MANA, bu yazının yazıldığı sırada, gün içinde neredeyse %2 düşüşle 0,717 dolardan işlem görüyordu. FTX sonrası fiyat %100 civarında artış yaşadı ancak 10 kat değerlenen AI tokenlerine göre bu cılız bir yükselişti.

İkinci sıraya popüler analist Web3 odaklı bir projeyi yazıyor. Hooked Protocol (HOOK) yakında 4 dolarlık ATH fiyatına doğru bir yolculuk başlatabilir. Uzman isim mevcut seviyelerden bir miktar daha HOOK Token aldığını da söylüyor.

“Bu seviyelerden biraz HOOK Token ekledim. Birincisi yeni bir altcoin ve birikime yol açan bir patlama yaşamadı. Üçüncüsü teknik tarafta iyi bir kurulum yaptı”.

DYDX Alınır Mı?

Clark alınır diyor ve 2,74 dolar civarındaki çok aylık direncin üzerinde işlem görmeye devam ettiği için DeFi altcoinin daha da yükselebileceğini söylüyor. Kilit açılışları nedeniyle 1 dolar seviyesine kadar düşen popüler altcoin halen 20 doları aşan ATH seviyesinin oldukça altında bulunuyor. ATH gördüğü dönemde Binance borsasın yeni listelenmiş olması ve maksimum arzının çok az bir kısmının dolaşımda bulunması da önemli 2 faktördü. Clark, dYdX Token hakkında şunları söyledi;

“DYDX hala dokuz aylık bir aralığın üst tarafını tutuyor ve düşüş agresif, acı verici halen yükseliş için pay olduğu kanaatindeyim”.

Yıl sonuna ertelenen kilit açılışı ve sonrasında dolaşım arzının hızla artmaya devam edecek olması dikkate değer detaylardır.