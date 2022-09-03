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Araştırmacıdan Kritik Yorum Geldi! Bitcoinlerinizi Satın!

Ethereum Merge etkinliği yaklaşırken analistler ve araştırmacılar, piyasa takipleri sonrasında fikirlerini yayımlamaktan geri durmuyorlar.
15:00
3 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bağımsız bir araştırmacı olan Kyle McDonald, Önümüzde görülen Merge etkinliğinin Bitcoin fiyatının düşmesine neden olabileceğini öngörüyor. Yatırımcıların ellerindeki Bitcoin’i şimdi satılmasını öneriyor.

Bunun nedeni, Ethereum blok zincirinin “proof-of-stake” olarak bilinen işlemleri doğrulamak için daha az enerji tüketeceği bir yönteme geçmesinin ardından, yatırımcıların ve düzenleyicilerin hem Bitcoin hem de Ethereum’un şu anda kullandığı “proof-of-work” adı verilen sistemin hiçbir zaman gerekli olmadığını fark edebilecek olmalarını sebep olarak gösterdi.

McDonald Açıklama Yaptı

Cuma günü First Mover adlı programda konuşan McDonald, “iklim krizine” ve Bitcoin’in muazzam enerji kullanımına atıfta bulundu. “Bitcoin’in Ethereum gibi iş kanıtını terk edecek koordinasyona sahip olmaması” nedeniyle, yaşanılacak gelişmelerden ilk etkilenenlerden olabileceğini söyledi.

Kripto paranın enerji tüketimi çevre aktivistleri ve hükümetler için önemli bir tartışma konusu haline geldi ve McDonald, Bitcoin’in bir daha asla “69.000 doları” göremeyeceğini söyledi. Kripto para birimi geçtiğimiz Kasım ayında bu seviyeye yakın işlem görmüştü.

Ethereum’un “Birleştirme” adı verilen bir yazılım güncellemesi olan geçişinin bu ay gerçekleşmesi bekleniyor ve beklenen faydalarından biri de blok zincirini devam ettirmek için çok fazla bilgisayara ihtiyaç duyulmayacak olması. McDonald, Ethereum’un enerji maliyetlerini %99,95 oranında azaltma olasılığının “son derece gerçekçi” olduğunu söyledi.

McDonald, Dünya çapında 10 milyon cihaz ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çok, rastgele sayı üreten bir sistemden, oldukça düşük enerjili birkaç bin bilgisayarda çalışan yeni sisteme geçtiğinizde, durumun büyük bir fark yaratacağını vurgualdı. Grafik işlem birimleri ya da GPU’lar kripto para madenciliğinde kullanılıyor.

Gözler Birleşmeye Çevirildi

Ethereum’un “Birleştirme” adı verilen bir yazılım güncellemesi olan değişiminin bu ay gerçekleşmesi bekleniyor ve beklenen faydalarından biri de blok zincirini devam ettirmek için çok fazla bilgisayara ihtiyaç duyulmayacak olması.

Ethereum’un enerji hareketini takip etmek için McDonald, aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimseyen Ethereum Emissions Tracker’ı yarattı, ancak McDonald’ın web sitesi Ethereum’un fiyatını veya elektrik fiyatını hesaba katmıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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