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ApeCoin’de Beklenen Müjde Geldi: İşte Analistin Ağustos Fiyat Beklentisi!

Kripto para piyasasında yaşanan krizlere ve kaosa rağmen, benimsenme süreci hız kesmeden devam ediyor. 
20:00
7 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında yaşanan krizlere ve kaosa rağmen, benimsenme süreci hız kesmeden devam ediyor.

BitPay, Apecoin’e Desteğini Açıkladı!

 Blockchain ödeme firması BitPay, yaptığı açıklamada ekosistemini büyütmeye devam ederken  ApeCoin (APE) için destek eklediğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “BitPay artık ApeCoin (APE) ve Euro Coin’i (EUROC) destekliyor! Uygulama kullanıcıları bu kripto para birimlerini BitPay cüzdanında satın alabilir, depolayabilir, takas edebilir ve harcayabilir, ayrıca BitPay Kartı aracılığıyla anında nakit olarak yükleyebilir ve harcayabilir.” ifadelerine yer verdi. ApeCoin, platform tarafından desteklenen 13 diğer kripto para birimine katıldı.

BitPay destekli kripto para birimleri listesinde Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Shiba Inu, ApeCoin, Euro Coin ve 5 USD’ye sabitlenmiş stablecoin (GUSD, USDC, USDP, DAI ve BUSD) yer alıyor. Özellikle, yeni destekle, ApeCoin sahipleri artık tokenlerini anlaşmalı işletmelerde ödeme yapmak için kullanabilirler. Örneğin, BitPay’in resmi açıklamasından önce, lüks moda lirketi Gucci Çarşamba günü, ApeCoin‘de BitPay üzerinden ödeme kabul ettiğini açıkladı. Sonuç olarak, ApeCoin artık ABD’deki seçkin Gucci Mağazalarında ödemeler için kullanılabilir. Yuga Labs’ın, şu anda Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC),  CryptoPunks, MEEBITS ve Otherside metaverse VE   Bored Ape Kennel Club’dan (BAKC)  oluşan Yuga Labs ekosistemindeki işlemlerde kullanılmak üzere bu yıl Mart ayında ApeCoin’i piyasaya sürdüğünü belirtmekte fayda var.

APE, Ağustos’ta Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Lansman sırasında APE, birçok Ethereum balinasının dikkatini çekerek ve TIME dergisi ve OpenSea’den ödeme desteği alarak odak noktası haline geldi. Bununla birlikte, Mayıs ayındaki Terra (LUNA) krizinin ardından kripto para piyasasında yaşanan sert düzeltmeler nedeniyle APE’e yönelik ilgi ivme kaybetti.  BitPay desteğinin yeni bir benimseme dalgasını başlatabileceğini belirtmekte fayda var. Özellikle BitPay, blok zinciri ödemeleri açısından sınırları zorluyor. Son zamanlarda platform, dev saat firması Hublot ile ortaklık imzalayarak ürünler için ödeme yapmada artık kripto paraların kullanabileceklerini duyurdu.

APE, an itibariyle 7.31 dolardan işlem görüyor. Invez analistlerinden Milko Trajchevski’ye göre ekosistemdeki gelişmeler nedeniyle ApeCoin’in Ağustos sonunda 10 dolarla ulaşmasını bekleyebiliriz. Ayrıca Gucci’nin hamlesi ekosistemde olumlu bir hava oluşturdu. Bu, yeni yatırımcıların APE’e yönelmesini teşvik edebilir.

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