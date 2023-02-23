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  •   ANKR Coin’de Beklenen Fiyat Hareketine Ne? Analistten Yüzde 70 Uyarısı!

ANKR Coin’de Beklenen Fiyat Hareketine Ne? Analistten Yüzde 70 Uyarısı!

Son günlerde oldukça popüler olan ANKR Coin'de güncel veriler neye işaret ediyor? Analistlerin son fiyat tahminleri! İşte detaylar!
00:20
23 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

21 Şubat tarihinde Microsoft, Ankr’ın veri kalitesini ve güvenliğini sağlamak için doğrulama düğümlerini kullandığı düğüm barındırma hizmetini kullanarak Blockchain verilerine erişmesi gereken işletmeleri ve kuruluşları desteklemek için Ankr ile ortaklık yapacağını duyurmuştu. Açıklama sonrasında harekete geçen kripto para biriminde yükseliş sürecek mi?

ANKR Fiyat Analizi!

ANKR fiyatı, 22 Mart 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,216 dolara ulaştığından beri uzun vadeli alçalan direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket kripto para biriminin 26 Aralık 2022 tarihinde 0,014 dolara gerilemesine neden oldu. Altcoinin fiyat o zamandan beri artış gösteriyor. Bahsedilen ortaklığın bir sonucu olarak fiyat artış hızı bu hafta içerisinde oldukça hızlandı. Ancak token’ın fiyatı, 0,058 dolarlık direnç seviyelerinin birleştiği noktayı aşmadı. Bu durum trendin yükseliş olarak kabul edilmesi için gerekli olabilir. Ayrıca uzmanlara göre 0,058 dolarlık yatay direnç alanı, alçalan bir direnç çizgisi direnci oluşturuyor. Analistler ANKR fiyatının, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda kırılma seviyesinin %70 oranında bir artışla 0,100 dolar seviyesindeki bir sonraki dirence yükselebileceği öne sürüldü.

ANKR Fiyat Yönü

Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) kendi trend çizgisinden ayrılıp 50’nin üzerine çıktığı için en olası senaryonun bahsedilen kırılma olduğu belirtildi. Altı saatlik kısa vadeli grafikteki teknik analiz, ANKR fiyatının yükselen bir paralel kanaldan çıktığını gösterdiği öne sürüldü. Ancak kripto para biriminde 0,032 dolar seviyesinin altına düşüş, belirtilen yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Analistlere göre bu durum altcoinin fiyatını 0,022 dolara kadar gerilemesine sebep olabilir. Sonuç olarak kripto para birimini ele analistlerin en olası fiyat tahmini, 0,058 dolarlık uzun vadeli direnç alanından bir kopuş. Bu durum 0,100 dolara doğru bir artışı katalize edebilir.  Ancak, ANKR’ın fiyatı reddedilir ve 0,032 doların altına gerilerse, bu yükseliş hipotezi geçersiz olabilir.

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