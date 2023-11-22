Kripto para piyasalarının yakından takip ettiği uzman analist, yükselen bir altcoin projesinin bir süre daha yükseliş trendinde kalacağını belirterek kripto para projesi hakkındaki görüşlerini bildirdi.

TIA’da Yükseliş Vaatleri!

The Flow Horse takma adıyla bilinen analist popüler sosyal medya platformu X’te takipçilerine yaptığı açıklamalarda Celestia’nın (TIA) hâlâ daha yükseklere çıkabileceğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Başlangıçtan bu yana hacim ağırlıklı ortalama fiyatı 5 dolar civarında tuttuğumuz sürece TIA satın alıyoruz. Bunun gelecekte cezalandırıcı bir yeniden birikim dönemi olduğunu düşünsem de, şu an ile o zaman arasında daha yüksek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Dikkat çekme yeteneği daha uzun süre güçlü kalmalı.

Herkesin minimum maliyetle kendi merkezi olmayan ağını kurmasını sağlamak için oluşturulmuş bir Blockchain olan Celestia, yazı kaleme alındığında son iki hafta içerisinde %136 oranından fazla bir artışla 5,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Binance Gelişmelerinde Son Durum

Analiste aynı zamanda hacim olarak lider kripto para birimi olan Binance’in ABD’li düzenleyicilerle yaptığı anlaşmaya ve sonrasında CEO ve kurucusu Changpeng Zhao’nun istifasına da ağırlık verdi. Binance’in ABD’de etkili bir şekilde etkisiz hale getirilmesiyle, geleneksel finans devlerinin (TradFi) artık kripto para alanına daha agresif bir hızla girmeye başlayacağını belirtti. Analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Bunun fiyatla alakası yok. Bu, “öcü dışarıda olduğu için şimdi top oynayacağız” gibi bir anlatının geleceğinin ne kadar açık olduğuyla ilgili. Yavaş yavaş ve sonra birden… Bitcoin buradan itibaren yükselecek gibi ‘Başlıyor’ demiyorum. Ancak ‘kötü adamların’ ortadan kaldırılması nedeniyle TradFi’nin devraldığı büyük resim, fark edilmesi kolay bir anlatıydı.

Sonuç olarak analist, Celestia’nın (TIA) hâlâ yükseliş trendinde olabileceğini belirterek bu altcoin projesinin potansiyeline vurgu yaptı. Celestia, merkezi olmayan bir Blockchain olarak herkesin kendi ağını kurmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu ve son iki haftada %136’dan fazla bir artışla 5,62 dolardan işlem gördü. Ayrıca Binance’in ABD düzenleyicileriyle anlaşması ve CEO Changpeng Zhao’nun istifasıyla birlikte geleneksel finans devlerinin kripto para alanına daha agresif bir şekilde girmeye başlayacağını ve bu durumun kripto piyasaları için önemli bir değişiklik getirebileceğini belirtti.