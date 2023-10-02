Analistten Korkutan Açıklama: Bitcoin’de (BTC) Bu Durum Oldukça Tehlikeli!

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) boğalarının ve ayılarının gelen bir çalkantı nedeniyle yok olmak üzere olduğunu öne sürdü. Lider kripto para birimi için iddialı açıklamalarda bulunan analistten kritik açıklama!

Bitcoin’de Halving Süreci!

Kripto para stratejisti Benjamin Cowen YouTube takipçilerine, Bitcoin’in halving öncesi yılı boyunca BTC boğalarının ve ayılarının sahte bir “death cross” tarafından düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Bitcoin’in halving döngüsü her dört yılda bir gerçekleşir ve madencilerin ödüllerini yarı yarıya azaltır. Bir sonrakinin Nisan 2024’te yapılması planlanıyor ve bu da 2023’ün halving öncesi bir yıl olmasını sağlıyor. Cowen konu hakkında şunları söyledi:

Halving öncesi yıllardan itibaren normalde olan şey, ki bunu defalarca söyledim, ayıları ve boğaları mahvettik. Her iki tarafı da mahvederiz ve bu şekilde, yılın sonuna gelindiğinde hepimiz yeterince mahvoluruz: ister boğa olun, ister ayı olun, hiç fark etmez, herkes mahvolur… Halving öncesindeki üç yıla baktığımızda genellikle olan budur. Her iki tarafı da mahvediyoruz ve bu yüzden bunun eninde sonunda daha düşük bir zirveye dönüşeceğini düşünüyorum.

Cowen’a göre her iki tarafın da mahvolmasının nedeni, BTC’nin analistlerin ve yatırımcıları aldatabilecek bir death cross’a tanık olacak olması. Bir token’ın 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasının altına düştüğünde death cross meydana gelir. Bu durum token’ın daha belirgin bir düşüş aşamasına girebileceğinin bir işareti olabilir. Analist konu hakkında şunları vurguladı:

Normalde bir token death cross’a çarpmadan hemen önce düştüğünde olan şey, insanların death cross var diye düşünmeleri nedeniyle satış yapmasına yol açmaktır. Bu kötü bir şey. Ancak bunun çoğu zaman kötü bir strateji olmasının nedeni, gold cross ve death cross tanım gereği gecikmeli göstergeler olmasıdır. Hareketli ortalamalara dayanıyorlar ve hareketli ortalamalar elbette gecikmeli göstergeler… Bir death cross ve bir gold cross gördüğünüzde, kısa vadede gerçekleşme eğilimi, kısa vadede beklediğinizin tam tersidir.

ABD Verilerinin Bitcoin’e Etkisi!

Kripto para stratejisti, seçim öncesi yıllarda S&P 500’ün mevsimsel bir düzeltme yaşama eğiliminde olduğunu ve bunun da borsa endeksi yükselse de düşmese de BTC’yi yılın geri kalanında düşüş trendine soktuğunu belirtiyor. Uzman isim son olarak şunların altını çizdi: