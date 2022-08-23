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Geçtiğimiz yıllarda Bitcoin (BTC) çağrılarıyla ün kazanan bir kripto para analisti, BTC’nin derin bir satış işleminin eşiğinde olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Yüzde 30 Düşüş Olabilir

Kıdemli analist Justin Bennett yaptığı son açıklamalarında, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı yukarı yönlü hareketi son birkaç ay içerisinde koruyan çapraz destek hattının altına düştüğünü söyledi. Justin Bennett’e göre yaşanan durum, Bitcoin’in bu yılın Mayıs ve Haziran aylarındaki düzeltmesini andırıyor. Kıdemli analist Bitcoin’de %30 oranında bir düşüş görüleceğini öne sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut konumda Bitcoin, son birkaç ay içerisinde iki kez yaptığı hareketiyle neredeyse aynı durumda görünüyor. Kripto para biriminin fiyatı bir ayı bayrağının altına doğru kırıldı.

Bitcoin İçin Kritik Seviyeler

Uzman kripto para analistine göre Bitcoin’in fiyatı, bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında benzer şekilde bir ayı bayrağının altına gerilediğinde %30 oranın üzerinde düştü. Justin Bennett kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’in bir düşüş eğiliminde olmasına rağmen, 19.000 dolar seviyelerine kadar gerilemeden önce direnç bölgesi olan 23.000 doları yeniden test etmek için kısa vadeli bir ralli öngörüyor. Ayrıca uzman analiste göre Bitcoin’in 19.000 dolarlık tepkisi, kripto para biriminin yıl sonuna doğru nasıl bir performans göstereceğini büyük olasılıkla belirleyecek. Uzman isim Bitcoin’in fiyatlamasında önemli bir yere sahip olan birkaç bölge için yatırımcıları uyararak şunları söyledi: