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Analistten Bomba Tahmin Geldi! Bu Altcoin’e Dikkat: 22 Dolar Sürpriz Olmayacak!

Kripto para analisti DonAlt, istikrarlı bir şekilde yükselen bir altcoin'in büyük bir çıkış için hazır göründüğünü söyledi. İşte analistin radarındaki o altcoin.
21:38
4 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kasım ayında dip seviyeden Bitcoin (BTC) satın alan az sayıdaki kripto para analistlerinden biri olan DonAlt, istikrarlı bir şekilde yükselen bir altcoin’in büyük bir çıkış için hazır göründüğünü söyledi. İşte analistin radarındaki o altcoin.

“Çok İyi Görünüyor”

DonAlt adını kullanan anonim kripto para analisti, Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen birlikte çalışabilirlik protokolü Cosmos‘un (ATOM) şu anda en iyi grafiklerden birine sahip olduğunu söyledi. Bitcoin’in büyük bir çöküş yaşamadan yoluna devam ettiği varsayımı üzerinden değerlendirmede bulunan DonAlt, ATOM’un acımasız ayı piyasasına dayandıktan sonra büyük bir güce sahip göründüğünü belirterek şunları söyledi:

ATOM benim de en sevdiğim coin’lerden biri ve harika bir performans gösteriyor. Gerçekten çok iyi görünüyor. Bir süredir parlatıyorum. ATOM’un grafiğine bayılıyorum. Bunun nedeni, diğer her şeyin yok olması ve ATOM’un büyük bir altcoin ayı piyasası sırasında bir aralıkta tutunup kalması. Ve bu büyük aralık birden fazla kez, defalarca ve defalarca kez test edildi. Abartısız birçok kez test edildi. Eğer yüksek zaman aralığına geri dönüp bakacak olursanız ATOM’un çok iyi göründüğünü görürsünüz. Diğer her şey Bitcoin’e karşı değer kaybederken bu kazanıyor.

Yüzde 45’in Üzerinde Yükselmesini Bekliyor

DonAlt, ATOM‘un önündeki direnci kırması halinde şu anki fiyatı olan 15 dolardan 22 dolara kadar yükselmesini bekliyor. Bu da güncel fiyatlarla popüler altcoin’in yüzde 45’in üzerinde yükselmesi anlamına geliyor:

Cosmos boğa piyasasını geride bıraktı ve ardından tüm bir ayı piyasasını geride bıraktı ve bu da benim onun yükseleceğine dair bahis yapmama neden oluyor. ABD doları karşısında da harika görünüyor. Paritedeki en yakın direnç iki kez test edildi. Görünüşe göre direnci kırmak ve 22 dolara çıkmak istiyor. Grafiğini beğendim, bu altcoin’e bayıldım.

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