Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, DOGE ve SHIB yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

SHIB: Geçmişte 2 Kez Yaşandı!

SHIB fiyatı, DOGE kadar “aşırı alım” olmamasına rağmen, ABD doları karşısında hala tehlike bölgesinde. Shiba Inu fiyatı Dogecoin karşısında rekor düşük seviyeye düştü. Geçmiş veriler böylesi bir durumda daha önce %150’lik bir ralli meydana geldiğini ortaya koyuyor. Peki, tarih tekerrür edecek mi? SHIB/DOGE çifti 1 Kasım’da 0.0000841’e yani şimdiye kadarki en düşük seviyesine düştükten sonra hafifçe toparlandı. Shiba Inu’nun söz konusu trend çizgisine düşüğü Mayıs ayında, SHIB üç ay içinde %100’lük bir artış kaydetti. Benzer şekilde, Ocak ayında SHIB yine % 50 oranında yükseldi. Analist Yashu Gola’ya göre, tarih tekrar ederse SHIB, 2023’ün ilk çeyreğine kadar en az %150 fiyat artış ile 0,0002186 ila 0,0002536 dolara yükselebilir. ,

Buna ek olarak, paritenin günlük göreli güç endeksi (RSI), tarihin en düşük seviyelerine düştükten sonra aşırı satım koşullarına işaret ediyor ve yakın gelecekte bir toparlanmanın muhtemel olduğunu gösteriyor. Yaklaşan SHIB/DOGE çifti rallisine dair daha fazla somut ipucu,meme-coin’lerin ABD dolarına karşı bireysel performanslarından geliyor. Dogecoin fiyatı, Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı devralmasından sonra a %100’den fazla yükseldi. Bu, DOGE‘nin günlük RSI’sini Ekim ayının sonunda 95’in üzerine çıkardı ve bu Nisan 2021’den bu yana en fazla alım oldu.

DOGE, Sene Sonunda Bu Seviyelere Düşebilir

Analiste göre, DOGE 3 Kasım itibarıyla teknik olarak aşırı alımda kalmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde olası bir fiyat düzeltmesine işaret ediyor. Başka bir deyişle, Dogecoin, daha önce bildirildiği gibi 2022’nin sonunda mevcut fiyat seviyelerinden 0.055 dolara veya %60’a düşebilir. Öte yandan, Shiba Inu Ekim’i %10,5 karla kapattı ve 3 Kasım itibariyle RSI’si nötr 30-70 bölgesinde, bu da DOGE’ye kıyasla daha düşük satış baskısı olduğunu gösteriyor

CryptoQuant analisti Maartunn da Dogecoin fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmana göre, DOGE‘deki rallinin ardından düzeltmenin ortaya çıkması kaçınılmaz. Maartun meme coin’in 0,11 dolara düşebileceğini vurguladı. Bu destek seviyesinin tutulamaması durumunda ise DOGE’de düşüş derinleşebilir.