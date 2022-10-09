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  •   Analistlerden Kritik Terra Classic (LUNC) Yorumu Geldi: Ekim Sürprizi!

Analistlerden Kritik Terra Classic (LUNC) Yorumu Geldi: Ekim Sürprizi!

Yakımlar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic (LUNC), sektörde odak noktası olmaya devam ediyor.
19:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakımlar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic (LUNC), sektörde odak noktası olmaya devam ediyor.

Teknik Veriler ve Metrikler, Ralliye İşaret Ediyor!

FxStreet analistlerine göre, LUNC önümüzdeki günlerde yine sürpriz bir ralli başlatabilir. Bunun gerçekleşmesi için birkaç neden bulunuyor. LUNC,  Eyül ayı boyunca inişli çıkışlı bir fiyat hareketi izledi. Son zamanlarda büyük bir popülarite kazanan altcoin, yatırımcının odak noktası oldu. Eylül’de büyük oranda artış kaydetmeyi başaran LUNC daha sonra yine değer kaybetti. Analiste göre, ekip tarafından sıklıkla yapılan duyurular ve FOMO gibi etkiler altcoin’in fiyatı üzerinde etkili oluyor. LUNC,  yüzde 2 artışla an itibariyle 0.0002974 dolardan işlem görüyor.

Göreceli güç endeksine (RSI) dikkat çeken analistler, LUNC fiyatının ivme kazanabileceğini iddia ediyor. RSI, kripto fiyatının hareket ettiği ivmeyi ve hızı ölçen bir indikatördür. RSI, kripto işlemleri için en iyi indikatörlerden biridir ve deneyimli traderların favorisidir.  Analistler, LUNC fiyatının Ekim’de de büyük oranda değer kazanabileceği ifade ediyor. Bazı analistlere göre, LUNC 2022’de 3 doları geçebilir. Ayı piyasasına ve Fed’in faiz artırımlarına dikkat çeken analistler, LUNC’un satış baskısı görmesi haline ise 0,0023 dolara çakılabileceğinin altını çiziyor.  LUNC’un önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi 119.8 dolar ile 5 Nisan 2022’de geldi. Terra Classic, geçen hafta 0,0003 dolara ulaştı.  Bununla birlikte, topluluğun çabaları ve yatırımcı ilgisi LUNC fiyatını daha yüksek seviyelere taşıyabilir.

Mucize İçin Geri Sayım Başladı!

Terra yatırımcıları, LUNC’un hala büyük bir geri dönüş yapacağından emin. %1,2’lik vergi/yakım uygulaması, topluluğun umudu oldu. Birçok kişi çeşitli borsalarda LUNC işlemleri yapmaya devam ettikçe, LUNC’un toplam arzı, yeni yakım mekanizmasının ardından büyük bir düşüş yaşayacak. Bu durum, LUNC’un değerini artıracak.

Topluluk ayrıca, Coinbase ve Robinhood gibi platformarı gözüne kestirdi. Dünyanın en büyük borsası Binance sözünü tuttu ve kısa süre önce tek bir işlemde 5.5 milyar LUNC yaktı. Yakılan LUNC  sayısı günlük olarak artmaya devam etti.  Gelişmeleri yakından ve merakla takip eden yatırımcılar, bu çabaların LUNC’un değerini canlandırmaya yardımcı olacağına inanıyor

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