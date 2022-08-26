Kripto para analisti, piyasanın yakın vadee yeniden yükseliş ivmesi yakalaması durumunda güçlü bir ralli başlatabileceğini düşündüğü iki altcoin'e işaret etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, teknik görünümün bir süredir konsolide olan Bitcoin adına yükseliş sinyalleri verdiğini ifade etti ve piyasanın yeniden yükseliş ivmesi yakalaması ile birlikte güçlü bir ralli başlatabileceğini düşündüğü kripto para birimlerine işaret etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan kripto para analisti, güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, teknik görünümün ve güncel piyasa verilerinin bir süredir konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yükseliş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Ayrıca analist, piyasada meydana gelen son düşüşlerin de ardından kritik destek seviyelerine gerileyen iki kripto para biriminde yakın vadede önemli bir yükseliş yaşanabileceğini de ifadelerine ekledi. Analiste göre AVAX ve FTM, kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte yakın vadede güçlü bir ralli başlatabilir.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 21.340 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,07 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.