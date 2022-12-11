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  •   Analist Radarındaki 3 Altcoini Paylaşarak Bu Paritede ATH’ı İşaret Etti!

Analist Radarındaki 3 Altcoini Paylaşarak Bu Paritede ATH’ı İşaret Etti!

Kıdemli kripto para analisti radarındaki 3 altcoini yatırımcılarına duyurarak bu paritede ATH beklediğini açıkladı! İşte detaylar!
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11 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, piyasa değerine göre en büyük ilk on altcoin arasında yer alan Polygon’un (MATIC), Bitcoin’e (BTC) karşı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda göründüğünü ileri sürdü.

MATIC/BTC’de ATH Beklentisi

Kıdemli kripto para analisti Crypto Kaleo Twitter üzerinden 551.200 takipçisine, destek olarak önemli bir çapraz direnci yeniden test ettikten sonra Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’un Bitcoin’e (MATIC/BTC) karşı yükselişe geçtiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

MATIC/BTC paritesi hâlâ yavaş yavaş yükseliyor. Bence yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi çok yakın.

Uzman analist grafiklerinde, MATIC/BTC paritesi adına 0,00007 BTC civarında tüm zamanların en yüksek seviyesine giden yolda keskin bir ralli öngörüyor. Yazı kaleme alındığında MATIC/BTC paritesi 0,00005274 seviyesinden işlem görüyor. Belirtilen seviyeye olası bir ralli parite adına %32 oranının üzerinde bir artışı temsil ediyor.

Crypto Kaleo, Polygon tahmininin ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin’i ele alıyor. Uzman, BTC’nin önümüzdeki günlerde 17.000 doların altına hafif bir geri çekilmesinin ardından 18.000 doların üzerine çıkacağını ileri sürdü. Kıdemli analist konu hakkında açıklamalarında şunları söyledi:

Sıfıra gideceğini söylediler ama biz tekrar yüksek seviyelere geldik. Bence 18.000 dolar seviyesi ufukta…

“Litecoin’de Yüzde 30 Artış”

Uzman isim Cyrpto Kaleo, son olarak popüler altcoinlerden biri olan Litecoin’i (LTC) ele alarak Bitcoin’e karşı mücadelesinin henüz bitmediğini ileri sürdü. Analist konu hakkında şunları belirtti:

LTC/BTC paritesi, bu hafta sonu son zirveleri yeniden test etmeyi bitirdi. Hala Litecoin’in yakın gelecekte piyasayı geride bırakmaya devam etmesini bekliyorum.

Cyrpto Kaleo’nun grafiğine göre, LTC/BTC paritesinin yaklaşık 0,0058 BTC hedefine doğru yükselmesini beklediğini öne sürdü. LTC/BTC paritesi yazı kaleme alındığında 0,00444 BTC seviyesinden işlem görüyor. Paritenin Kaleo’nun hedefine ulaşması durumunda %30 oranında olası bir yükselişi temsil ediyor.

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