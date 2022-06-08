Kripto para analisti, güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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“InvestAnswers” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni Youtube yayınında kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi. Analist, kripto para piyasasındaki yükselişin kısa vadede kalıcı olamayabileceğini dile getirerek yatırımcıları uyardı. Ayrıca analist, düşüş ivmesinin devam etmesi ihtimaline değindi ve Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

“InvestAnswers” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni Youtube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, piyasanın yakın vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğine yönelik bir beklentisi olmadığını dile getirdi ve düşüş ivmesinin devam etmesi ihtimaline değinerek Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin devam etmesi durumunda Bitcoin’in yeniden 28.000 dolar seviyelerini test edebileceğini, ancak önemli bir gelişme yaşanmadığı sürece en kötü senaryoda bile BTC‘nin 25.000 dolar seviyelerini koruyabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir yükseliş kaydetti 1.800 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,3 trilyon dolara yaklaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.