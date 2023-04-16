Amerika'da kripto paralar hakkında yapılan anket büyük bir sıkıntıyı ortaya koydu. Bakın elde edilen veriler yatırımcıya ne söylüyor?

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Bir Pew Araştırma Merkezi çalışması, ABD’de ikamet edenlerin çoğunun (%88) kripto paralar hakkında en azından temel bilgiye sahip olduğunu belirlemişti. Bununla birlikte, yalnızca %24’ü dijital varlıklara yatırım yapmanın, ticaretini yapmanın veya kullanmanın güvenli ve güvenilir olduğunu düşünmekte. Bu oran farklı demografik gruplarda değişiklik göstermekte. 50 yaş ve üzeri yetişkinlerin şüpheci olma olasılığı (%85) genç bireylere (%66) kıyasla daha yüksek olarak hesaplanmış.

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Araştırmaya katılanların %17’si hayatlarının bir döneminde kripto para birimleriyle uğraştıklarını itiraf etmiştir. Tutumlar cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken ve gelir düzeyine göre farklılık göstermekte. Örneğin, 18-29 yaş aralığındaki erkeklerin %41’i bu varlık sınıfına yatırım yaptıklarını ya da kullandıklarını söylerken, aynı aralıktaki kadınların oranı %16 olmuştu.

Dijital varlıkların azınlıklar arasında daha popüler olduğu görülmekte. Asyalı katılımcıların %24’ü, Siyah ve Hispanik katılımcıların ise %21’i bu ekosisteme girdiklerini belirtmiştir. Buna karşılık beyaz yetişkinlerin sadece %14’ü bunu yapmıştır.

Katılımcıların neredeyse %90’ı Bitcoin ve bazı alternatif kripto paralar hakkında en azından biraz bilgi sahibi olduklarını belirtmişti. Ancak %75’i varlık sınıfının güvenliği ve güvenilirliği konusunda ikna olmamış durumda. Sadece %2’si bu konuya girerken son derece emin hissettiğini söylerken, %4’ü çok emin olduğunu belirtmişti. Araştırma sonucunda kadınların erkeklere kıyasla biraz daha şüpheci oldukları görüldü ve %80’i kendine güvenmeyenler grubunda yer almakta (erkeklerin %71’ine kıyasla).

Yatırımcıların kripto paralara olan güveninin çok daha yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Bunların beşte biri son derece ya da çok eminken, varlık sınıfında fon dağıtmamış olanların yalnızca %2’si bu yanıtı vermişti.

Kripto Yatırımlarının Neredeyse Yarısı Faydalı Olmadı

Pew Araştırma Merkezi ayrıca yatırımcıların çoğunun (%74) ekosisteme bir ile beş yıl önce girdiğini tahmin etmekte. Bu gruba 2018’den önce katılanların oranı ise yalnızca %10 oldu. Ne yazık ki Amerikalı yatırımcıların %45’i için kripto para birimine girişleri beklendiği kadar faydalı olmadı. Sadece %15’i başlangıçta düşünülenden daha iyi kâr elde ettiklerini söyledi.

Yatırımcıların %3’ü için dijital varlık sektörüne girmek önemli mali hasara neden oldu. %16’sı biraz zarar gördüklerini söyledi. Önemli meblağlar ayrılanların çoğu üniversite mezunları (%25) ve biraz üniversite deneyimi olan kişilerdi (%20).

Bazı kripto para uzmanları, bireylerin konuyu anladıktan sonra piyasaya girmeleri gerektiği konusunda birçok kez uyarıda bulundu. Yalnızca insanların kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar yatırım yapmak da temel bir kural olarak özetlenmişti.

Bitcoin’in en sesli savunucularından biri olan Anthony Scaramucci, 2021’de yatırımcılara toplam birikimlerinin %5’inden fazlasını kriptoya ayırmamalarını tavsiye etti. Bu şekilde, bir fiyat rallisi durumunda sağlam karlar elde edebilecekleri konusunda yorumlarda bulunmuştu. Öte yandan, değerlemeler aşağıya doğru yönelirse, kayıplar önemsiz olabilir.