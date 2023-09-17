En çok satan kişisel finans kitabı ‘ Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, finans dünyasında paranın geleceğine ilişkin güncel tartışmalara kendi görüşünü ekledi. Uzmanın görüşleri, kripto para birimlerinin savunucularının kripto paraların geleneksel para birimleriyle ilgili eksiklikler için mükemmel alternatifler olduğuna inandığı bir noktaya geliyor.

“Dolara Karşı Bitcoin Alınmalı!”

Özellikle 17 Eylül’deki X gönderisinde Kiyosaki, geleneksel para biriminin geleceği olmadığını yinelerken, kripto para birimlerinin paranın geleceği olduğuna dikkat çekti. Girişimci daha önce geleneksel para birimlerinin, özellikle de ABD doları hakkındaki şüpheciliğini dile getirmişti. Bir miktar Bitcoin‘e (BTC) sahip olduğunu itiraf eden Robert Kiyosaki, kripto para birimlerini enflasyon ve hükümetin para politikalarının neden olduğu değer erozyonuna karşı bir koruma olarak görüyor.

Robert Kiyosaki Bitcoin’in düşüşlerden sonra toparlanma yeteneğinin, en önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak açıklamalarında şunları söyledi:

60 BTC’ye sahibim. Bunun ötesinde hiçbir şey bilmiyorum, tanesini 6.000 dolardan aldım ve satın almamın nedeni kripto uzmanı olmam değil. Ben bir yatırımcıyım ve Bitcoin ilk kez yaklaşık 20.000 dolar ulaştığında ve 100 dolara geri döndüğünde, ah, gitti dedim. Ancak geri gelip 6.000 dolara ulaştığında şöyle dedim: burada kalacağını düşünüyorum.

Bu doğrultuda Robert Kiyosaki, Bitcoin’in geleneksel para birimlerine karşı bir koruma olarak önemini vurguladı ve fiyatının gelecek yıl 120.000 dolara yükselebileceğini öne sürdü. Ayrıca Bitcoin’e yönelik açıklamalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini hedeflediği ve gelecek yılki halving etkinliğinin önemli bir katalizör görevi göreceği öne sürülüyor.

ABD Dolarının Dezavantajları!

Analist ekonomiye trilyonların akması ve aşırı enflasyona neden olması nedeniyle ABD dolarının önemli ölçüde değer kaybedeceğine inanıyor. Sonuç olarak Kiyosaki, geleneksel para biriminin devalüasyonuna karşı korunmak için esas olarak altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıkların satın alınmasını önerdi.

Aynı zamanda ekonomist enflasyon ve bunun potansiyel sonuçları hakkında bir uyarıda bulunarak bunun ABD’de orta sınıfın ölümüne yol açabileceğini belirtti. Bu riskin bir kısmını Başkan Joe Biden’ın yeşil enerji politikalarına bağlıyor. Bu bağlamda Kiyosaki, ABD hükümetine olan güvensizliğini defalarca dile getirirken Federal Rezerv’in sürekli para basma uygulamalarına çağrıda bulundu. Analiste göre ABD ekonomisi büyük bir krizin eşiğinde ve başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar bu belirsiz zamanlarda yatırımcılara sığınak sunuyor.