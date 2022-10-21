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Bir çok altcoin için Bitcoin’in 19000 ile 19500 dolar arasında yaptığı iniş çıkış hareketi yorucu bir hal almaya başladı. Piyasanın önde gelen altcoinlerine gelin birlikte bakalım ve hareketlerini inceleyelim.

AXS Yeni Yılın En Düşük Seviyesine Düştü

AXS fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 166.09’a dolara ulaştığından beri düşüyor. Aşağı yönlü hareket, Ekim 2022’de 8,80 dolar gibi düşük bir fiyata yol açtı. Bu düşük seviye, yeni bir yılın en düşük fiyatını temsil ediyor. Ayrıca, daha önce Haziran 2021’den bu yana ulaşılamayan 8,70 dolarlık yatay destek alanına ulaştı.

Bölgenin bir sıçrama başlatması beklenirken, haftalık RSI hala düşüş eğiliminde ve sıçramanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda biraz şüphe uyandırıyor. Bu alanın altında bir haftalık kapanış, AXS fiyatının 3,70 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor olabilir. Tersine, bir sıçrama ve uzun bir alt fitilin oluşturulması, bir dip oluşumunu destekleyen yükseliş işaretleri olabilir.

ETHW Fiyat Tahmini: Kritik Desteğe Yaklaşıyor

ETHW, 24 Eylül’de 13,89 dolar ile en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana azalan bir paralel kanal içerisinde düşüş gösteriyor. Alçalan paralel kanallar genellikle düzeltici hareketler içerirken, herhangi bir yükseliş dönüş işareti şimdilik bulunmuyor. Dahası, fiyat kanalın alt kısmında işlem görüyor ve başarılı bir kırılma olasılığını azaltıyor.

En yakın destek alanı 5,50 dolarda bulunuyor. ETHW fiyatının bunun altına düşmesi veya sıçraması muhtemelen gelecekteki eğilimin yönünü belirleyecek.

Terra Luna Classic Fiyat Tahmini

LUNC, 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında A-B-C düzeltici yapısını (siyah) tamamladı. Hareket, LUNC reddedilmeden önce 0,00037 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaştı (kırmızı simge). Düzeltici yapı yukarı doğru hareket ettiğinden, bu altta yatan trendin aşağı doğru olduğu anlamına gelir.

2 Ekim’in en yüksek seviyesinden bu yana, LUNC azalan bir direnç çizgisinin altına düşüyor. Fiyat 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altına düştü ve herhangi bir yükseliş dönüş işareti göstermedi. Sonuç olarak, 0,00020 doların altına düşüş en olası senaryo gibi görünüyor. Kripto piyasasında 0,00037 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış bu öngörüyü geçersiz kılabilir.

Ethereum Name Service ENS Fiyat Tahmini

14 Ekim’de ENS, 17,90 dolarlık yatay direnç alanını kırarak 20,37 dolarlık görece yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak, ENS fiyat artışını sürdüremediği için bu kırılmanın yalnızca bir sapma (kırmızı daire) olduğu ortaya çıktı.

21 Ekim’de ENS fiyatı bir kez daha 17,90 dolar bölgesinin altına düştü. Bölgenin artık direnç sağlaması bekleniyor. ENS şu anda 29 Ağustos’tan bu yana yükselen bir destek hattından aşağı kırılma riski altında. Eğer kırılırsa, hızla 12 dolara doğru düşebilir. Tersine, 17,90 dolarlık alanın geri kazanılması, bu kripto piyasasında trendin hala yükselişte olduğu anlamına gelebilir.

Bu Kripto Listelendikten Sonra Mücadele Ediyor

APT fiyatı, 18 Ekim’deki kötü lansmanından bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. 21 Ekim’de üçgenin dışına çıktı ve direnç olarak doğrulandı (kırmızı simge). Bu durum genel olarak kripto piyasasında daha düşük fiyatların beklendiğinin bir işareti şeklinde karşımıza çıkar. APT fiyatı 6,60 doların altına düşerse, düşüş oranı büyük ölçüde hızlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.