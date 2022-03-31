Bitcoin 47.000 dolar ile 48.000 dolar bandında konsolide olurken Loopring (LRC), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) son durum ne?

Kripto para birimleri yönlerini yukarı çevirdikten sonra iki gündür bir düzeltme yapıyor ve fiyatların nispeten stabil ilerledikleri görülüyor. Lider kripto para birimi 47.000 dolar ile 48.000 dolar bandında konsolide olurken Loopring (LRC), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) son durum ne bir göz atalım…

Loopring (LRC) Yorumları

Yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,29 dolardan işlem gören LRC, son 24 saat içinde oldukça stabil bir ilerleme kaydetti. LRC 0,65 dolar dip seviyelerden başlattığı artış ile yatırımcıların ilgisini çekmişti. Bu notada LRC’nin son 1 ayda %55’in ve son 1 haftada da %16’nın üzerinde artış kaydettiğini ifade etmekte fayda var.

Analistlere göre piyasanın konsolidasyonu yukarı yönlü kırması halinde LRC de yeniden artış hamlesi yapabilir. Bu noktada 1,36 doların ilk direnç olabileceği düşünülüyor. 1,36 dolar üzerinde ise yatırımcıların 1,40 doları takip etmesi gerekebilir. Ancak 1,36 dolar kırılımı gelmese LRC 1,25 dolara kadar başka bir düzeltme hamlesi yapabilir.

MATIC Yorumları

Piyasa değeri bakımından en büyük 16 kripto para konumunda bulunan MATIC, yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,74 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %3,5’in üzerinde artış kaydeden MATIC, son bir haftadaki %10’un üzerindeki yükseliş performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapılan yorumlara göre bu yükseliş sonrasında MATIC bir süre konsolide olabilir. Konsolidasyonun kırılım yönü ise genel piyasa ile birlikte gerçekleşebilir. Yukarı yönlü bir kırılımda analistlere göre yatırımcılar 1,80 doları ve aşağı yönlü bir kırılımda 1,65 doları takip etmeli.

Solana (SOL) Yorum

Piyasanın en popüler kripto para birimleri arasında yer alan SOL, yazının yayına hazırlandığı sırada 122 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içindeki %10’luk yükseliş performansı ile dikkat çeken SOL için 125 dolar direnç olarak işlem görüyor.

Analistlere göre SOL, güçlü bir görünüm sergiliyor ve SOL’ün artış yönünde hamle yapması halinde ilk olarak 125 doların hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Ancak eğer 125 dolarlık direnç kırılamazsa SOL’ün bir süre daha düzeltme hamlelerine devam edebileceği ifade ediliyor.