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Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasalarındaki yön arayışı devam ederken yatırımcılar popüler altcoinler’den özellikle Ripple’ın XRP’si, Terra’nın LUNA’sı, Chiliz’in CHZ’si ve CEEK VR’ın CEEK’i için yapılan yorumları merak ediyor. Sizin için teknik açıdan XRP, LUNA, Chiliz ve CEEK yorumlarını derledik.

XRP Yorumu

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sunduğu veriler, bu yazının hazırlandığı sırada Ripple‘ın XRP’sinin son 24 saatte yüzde 0,50 düşüşle 0,4641 dolardan el değiştirdiğini gösteriyor. 24 milyar dolar piyasa değeri ile XRP’nin son 24 saatteki fiyat aralığının 0,4508 dolar ila 0,4686 dolarda olduğu görülüyor.

Teknik, haftalık zaman diliminde XRP fiyatının önündeki sıralı direnç seviyeleri olarak 0,4505 doları, 0,4623 doları ve 0,4814 doları işaret ederken, sıralı destek seviyeleri olarak 0,3816 doları, 0,4007 doları ve 0,4124 doları işaret ediyor.

LUNA Yorumu

CoinMarketCap verileri, yazım sırasında Terra‘nın LUNA’sının son 24 saatte yüzde 2’ye yakın düşüşle 0,9292 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Haftalık zaman diliminde 250 milyon dolar piyasa değeri en büyük 121’nci altcoin olan LUNA‘nın önündeki sıralı direnç seviyeleri 1,0774 dolar, 1,1370 dolar ve 1,2336 dolarda iken sıralı destek seviyeleri ise 0,7280 dolar, 0,8246 dolar ve 0,8842 dolarda.

Chiliz Yorumu

Veriler, bu yazının hazırlandığı sırada 749.4 milyon dolar piyasa değeri ile 0,1073 dolardan el değiştiren CHZ‘nin son 24 saatte 0,1046 dolar ila 0,1084 dolar gibi son derece dar bir aralıkta hareket ettiğini ortaya koyuyor.

CHZ için haftalık zaman dilimi sıralı destek seviyeleri 0,0877 dolar, 0,0971 dolar ve 0,1030 dolarda, sıralı direnç seviyeleri ise 0,1218 dolar, 0,1277 dolar ve 0,1371 dolarda bulunuyor.

CEEK Yorumu

Yazım sırasında 0,07034 dolardan el değiştiren CEEK VR‘ın CEEK’inin son 24 saatte 0,06492 dolar ila 0,07163 dolar aralığında, oldukça geniş bir aralıkta hareket ettiği görülüyor.

Teknik, CEEK için günlük zaman dilimi sıralı destek seviyeleri olarak 0,0625 doları, 0,0636 doları ve 0,0643 doları gösterirken, önemli sıralı direnç seviyeleri olarak ise 0,0690 doları, 0,0716 doları ve 0,0758 doları gösteriyor.