Yatırımcılar için kritik gün geldi çattı. Bugünkü enflasyon verisi piyasa volatilitesini artırabilir. Uzun süredir düşüşünü sürdüren enflasyon şimdi tahminlere göre ara vermeye hazırlanıyor. Piyasa bunu fiyatlamış görünüyor ancak açıklanacak verinin sürpriz gelmesi ciddi fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Peki volatilite artışı yaşanırsa LTC, SOL ve MATIC Coin kaç dolar olur?

Solana (SOL) Grafik Yorum

Boğalar 22,30 dolar bölgesindeki desteği başarıyla savundu. Bu durum alıcıların güçlü talebine işaret ediyor. Fiyat 8 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA’yı 23,71 dolarda aştığı için önemli bir geri dönüş sinyali gönderdi. Yatay 20 günlük EMA ve pozitif bölgedeki RSI, boğalar için küçük bir avantaja işaret ediyor. SOL/USDT çifti 25,68 ve ardından 27,12 dolarlık güçlü dirence sıçrayabilir.

Direnç bölgesi aşılamazsa 27,12 ile 22,3 dolar arasındaki dar aralıkta fiyat dalgalanmasının biraz daha sürdüğünü görebiliriz. Kritik seviye piyasa negatife döndüğünde 22,3 dolar desteğidir. Eğer bu bölge kaybedilirse 18-16 dolar aralığına kadar satıcılar fiyata yön verebilir.

Polygon (MATIC) Yorum

MATIC Coin fiyatı 0,64 dolarlık güçlü destekten sıçradı ve ayıların güçlü bir savunma yapması beklenen hareketli ortalamalara ulaştı. Fiyat hareketli ortalamalardan aşağı dönerse, MATIC/USDT çifti bir kez daha 0,64$ dolara gerileyebilir. Aksine, boğalar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa ilerleyen saatlerde 0,74 ve 0,8 dolarlık direnç bölgeleri ziyaret edilebilir.

Litecoin (LTC) Grafik Yorum

Halving ve ardından gelen BTC düşüşü LTC yatırımcıları için iyi olmadı. Ayılar 7 Ağustos’ta Litecoin‘i 81,36 dolarlık desteğin altına çekmeye çalıştı. Halving gününde bu seviyenin test edilebileceğinden bahsetmiştik. Haberi al olayı sat vakasıyla beklenen şey oldu ve satıcılar kısa süreliğine de olsa kontrolü ele geçirdi.

Mum çubuğundaki uzun kuyruk daha düşük seviyelerde LTC talebinin halen canlı olduğunu gösteriyor. Boğalar, 20 günlük EMA (87 dolar) yakınlarında güçlü satışlarla karşılaşması muhtemel bir toparlanma başlatmaya çalışıyor. Fiyat bu seviyeden aşağı dönerse alıcıların satış fırsatlarını kaçırmadığını ve fiyatın düşüş eğilimine geri döndüğünü göreceğiz. Ayılar yeniden 81,36 dolar desteğini yıkmak için güç bulabilir.

Boğalar başarılı olmak istiyorsa fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmak zorunda ve sonrasında 92 ile 96,46 dolar zirvelerini hedefleyebilirler.