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Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!

İkinci en büyük köpek temalı kripto para Shiba Inu (SHIB), dayandığı önemli direnci kırması halinde performansını büyük ölçüde değiştirebilir.
18:20
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB), yakın gelecekte köpek temalı kripto paranın kaderini değiştirecek önemli bir eşiğe dayanmış durumda. Buna göre altcoin, ya bu eşiği delip geçerek yıkıcı bir piyasa performansı gösterecek ya da birkaç gün hatta haftalarda sürecek olan aşamalı konsolidasyon bölgesine geri dönecek.

Fiyat Kritik Eşiğe Dayandı

Yazım sırasında Shiba Inu, sürekli olarak Haziran ayında oluşturulan konsolidasyon aralığının üst sınırına doğru ilerliyordu. Aralık, 2021’in Kasım ayında düşüş trendine giren varlık için en uzun konsolidasyon aralığından biri oldu. Geleneksel olarak, uzun süreli konsolidasyonlar trendin tersine dönmesinin yaklaştığının gösteren önemli bir işaret olarak kabul edilmektedir.

SHIB için olası kırılım girişimi, altcoin’in hızlandırılmış bir ralliye girmesinin önünde bir engel görevi gören konsolidasyon aralığının direnç seviyesinin dördüncü kez test edilişi. Sınırlı fiyat performansına rağmen Shiba Inu, kripto para piyasalarındaki ilerileyişi için oldukça önemli olan 0,00001 dolardaki fiyat aralığının üzerine çıkmayı başardı. Teknik açıdan bakıldığında, Shiba Inu, bireysel yatırımcıların Dogecoin’in ardından kötü şöhretli köpek temalı kripto parayı keşfetmesinden sonra para girişlerinde büyük artışlar gördüğü 2021’in Kasım ayından bu yana gösterdiği en iyi performansını gösteriyor.

Bundan önce, altcoin önemli bir direnç seviyesini kırmayı başardı ve bir geri dönüş rallisine girmesine yardımcı olabilecek klasik konsolidasyon aralığına girdi. Öte yandan bir süredir SHIB’in işlem hacminin de istikrarlı bir arttığı görülüyor. Bu da yükselişi destekliyor.

SHIB’nin Temel Değeri

Altcoin projesinin geliştiricileri, SHIB’i riske maruz kalmak isteyen bireysel yatırımcıları çekmekten başka hiçbir şey yapmayan aşırı spekülatif ve volatil bir varlıktan daha fazlasını yapmak için çalışmalar yapıyor. Bu da Shiba Inu’nun temelinin güçlenmesini sağlıyor.

Ek olarak, bireysel yatırımcıların elinde kalan bu kadar büyük bir dolaşım arzı ile token için büyük bir yakıt görevi gören Shiba Inu token’larının yakım mekanizmasında yakımı yapılan tokenlerinin hacminde de istikrarlı bir artış söz konusu.

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