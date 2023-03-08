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Altcoin Kralına Dikkat! Bitcoin (BTC)’den İyi Performans Gösterebilir!

En popüler altcoin dolar bazlı düşüş yaşasa da BTC karşısında kazanım elde edebilir.
20:25
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gündem yoğun ve kripto para yatırımcıları altcoinlerde düşüş görmeye devam ediyor. Bir süre daha bu devam edebilir. Umutlar gelecek verilerin sürpriz şekilde risk piyasalarının destekleyecek rakamlar olması yönünde. Öncü göstergeler enflasyonda net bir yükseliş olmadığını söylese de Şubat enflasyon verisi sürpriz olacak. Fakat en büyük altcoin önümüzdeki günlerde BTC’den iyi performans gösterebilir.

İçerik Rehberi

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) fiyatı, 1.660 dolar seviyesinin üstüne çıktığından bu yana kritik bölgeyi geri kazanmak için mücadele ediyor. Ancak bu mücadeleye rağmen Ethereum’un Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Günlük grafik Ethereum fiyat hareketinin karışık bir görünüm verdiğini gösteriyor. Başlangıçta, ETH fiyatı azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 13 Şubat’ta destek olarak doğruladı. 16 Şubat tarihinde ise 1.742 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ETH fiyatı düşmeye devam ediyor. Şimdilik fiyat bir kez daha kanalın direnç çizgisine yaklaşıyor. Bununla birlikte, kanalın destek hattı ve 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi tarafından oluşturulan 1.408 dolarda güçlü bir destek var.

ETH Yorum

Diğer taraftan direnç bölgesi olan 1.660 doların tekrar geri kazanılması düşüş tahminin geçersiz kılınmasını sağlayacak. Bu senaryoda fiyatın yeniden 2.000 doları hedeflemesi bekleniyor. Tıpkı fiyat gibi ağa dair güncellemeler de karışık bir gelecek çiziyor. Ethereum ekosistemine çeşitli iyileştirmeler getiren bir yükseltme 6 gün önce başlatıldı. Yükseltme, merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşme işlevselliği ile ilgilenecek. Yakılan ETH miktarı, muhtemelen NFT piyasalarına azalan ilgi nedeniyle zayıfladı. Son olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ethereum’un sınıflandırılmasına ilişkin bir karar vermiş olmasa da Gensler’in bireysel yorumu yatırımcıları tedirgin etti.

Dolar paritesinde düşüşün devam etme ihtimali olsa da ETH fiyatını BTC paritesinde artış yaşaması muhtemel görünüyor. İlk olarak, fiyat azalan bir kanalın destek hattında çift dip oluşturdu. Çift dip bir yükseliş modeli olarak kabul edilir ve kanallar genellikle kırılmalara yol açar. Dahası, tüm bu hareket günlük RSI’daki yükseliş sapmasıyla birleştirildi. Ether’in BTC paritesinde 0,078 seviyesine doğru yükselmesi muhtemel. Öte yandan, kanaldan bir kırılma bu yükseliş görünümünü geçersiz kılacak ve 0,063 BTC seviyesindeki 0.618 Fib geri çekilme destek seviyesine düşüşü tetikleyebilir.

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