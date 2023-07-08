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Ünlü kripto para odaklı YouTube kanalı Coin Bureau‘nun sunucusu ve kripto para analisti Guy Turner, Ethereum (ETH) için potansiyel olarak yükselişi tetikleyebilecek iki katalizöre dikkat çekerek piyasa değeri ile en büyük altcoin’de yükseliş beklediğini açıkladı.

Analiste Göre Ethereum İçin İlk Önemli Kilometre Taşı EIP-4844 Güncellemesi Olacak

Kripto para analisti Guy Turner, yaklaşan iki kilometre taşının ETH fiyatını daha yükseğe taşıyabileceğini söyledi. Turner, dikkat çektiği kilometre taşlarından biri olarak EIP-4844 güncellemesini göstererek şunları söyledi:

Ethereum için yaklaşan en büyük dönüm noktası, halk arasında proto-danksharding olarak adlandırılan EIP-4844 güncellemesidir. Proto-dank sharding’in bu kadar önemli olmasının nedeni, Ethereum’un merkezi bilgisayar sistemleriyle karşılaştırılabilir bir ölçeklenebilirlik düzeyine ulaşmasını sağlayacak olmasıdır. Bu, Ethereum’un ölçeklenebilirlik konusundaki ana darboğazı olan veri kullanılabilirliğini ele alarak başarılacak. Proto-danksharding bunu, Ethereum Blockchain‘inde özel veri bloblarının var olmasını mümkün kılarak çözüyor. Bu bloblar işlem verilerini daha kolay erişilebilir hale getirerek Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artıracak, işlem ücretlerini düşürecek ve Layer 2’lerdeki işlem hızlarını artıracak.

Ethereum İçin İkinci Kilometre Taşı: Gizlilik

Coin Bureau sunucusu ayrıca Ethereum için yaklaşan ikinci kilometre taşının gizliliği artırma çabası olduğunu belirterek “Proto-danksharding’in yanı sıra, Ethereum geliştiricileri görünüşe göre gizliliğe aşırı şekilde odaklanmış durumdalar. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ocak yında bir blog yazısı kaleme almış ve burada gizlilikten Ethereum ekosisteminde ‘geriye kalan en büyük zorluklardan biri’ olarak bahsetmiş ve çözüm olarak gizli adresleri önermişti. Nisan ayında, ETH stake etme ile ilgili sözde gizlilik endişeleri nedeniyle Ethereum’da gizlilik yeniden gündeme geldi. Daha geçen ay, Buterin başka bir blog yazısı kaleme aldı ve gizliliğin ‘Ethereum’un uygulaması gereken üç geçişten biri olduğunu, aksi takdirde başarısız olacağını’ belirtti.” ifadelerini kullandı.

Turner ayrıca kurumsal yatırımcıların herkesten daha fazla gizlilik istediğini fark edildiğinin, bundan dolayı gizliliğe odaklanıldığını belirterek “Shappella güncellemesinin ETH’ye olan kurumsal ilgiyi artırdığını da unutmayın.” eklemesini yaptı.