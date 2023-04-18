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  •   Altcoin Boğa Sezonu Ne Zaman! Kripto Analistinden Önemli Yükseliş Yorumu!

Altcoin Boğa Sezonu Ne Zaman! Kripto Analistinden Önemli Yükseliş Yorumu!

Altcoinlerde beklenen yükseliş ne zaman gelecek? Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran müjde Poppe'den geldi.
01:30
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 30.000 doların altında olsa da halen makul bir seviyede bulunuyor. Ve 28.500 dolar desteği korunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan düşüşlere benzer şekilde bir sonraki boğa koşusunda da yükseliş ve ara düşüşler göreceğiz. Tıpkı geçen yıl düşüş ve ara yükselişler yaşadığımız gibi olacak. Peki popüler analistlerden birinin son piyasa değerlendirmesi neye işaret ediyor?

Altcoin Boğa Sezonu Ne Zaman?

Yatırımcıların önemli bir kısmı Bitcoin yükselişe geçse de uzun vadede altcoinlerden daha fazla kazanç umduğu için portföylerinin önemli bir kısmını bunlara yönlendiriyor. Doğal olarak büyük kitleler tarafından beklenen şey aslında altcoinlerde başlayacak bir yükseliş sezonudur. Birçok altcoin Kasım ayındaki dip seviyesinden fazlasıyla uzaklaşmış olsa da çoğunluk heyecan verici ralliler yapamadı. Yeni bir strateji oturumunda, popüler analist Michael Poppe yüz binlerce yatırımcıya Bitcoin hakimiyet grafiğinin muhtemelen zirveye ulaştığını söyledi. Bu oldukça önemli, eğer BTCD düşerse paranın altcoinlere geçtiğini göreceğiz ve bu durum altcoinlerde daha coşkulu yükselişleri de beraberinde getirebilecek.

BTC.D grafiği, toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun ne kadarının altcoinlere ait olduğunu izler. Van de Poppe’ye göre, Ethereum‘un son Shapella yükseltmesi muhtemelen yeni bir altcoin sezonunun habercisi olacak.

“Bitcoin hakimiyetine bakacak olursak, 50 (yüzde) gibi kritik bir seviyeye ulaştığımızı söyleyebiliriz… Belki biraz daha yukarı çıkabiliriz diye düşünüyordum ama sonra önceki güncellemeye dahil etmediğim Şangay yükseltmesinin gerçekleştiğini fark ettim. Bitcoin hakimiyetinde bir düzeltme yapmanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Burada zirve yaptığımızı ve bunun önümüzdeki dönemde düşüşle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ethereum birleşmesi sırasında son kez olduğu gibi, dibe vurmuştu. Şimdi ise muhtemelen zirve.”

Bitcoin (BTC) Yorum

Poppe iki gün önce yaptığı piyasa güncellemesinde henüz 30.000 dolar seviyesini tutan BTC’nin bir düzeltme görebileceğini söylemişti. Beklediği hareket geldi. Ancak asıl büyük ara düşüşe henüz zaman olduğunu düşünüyor. Bugün gelen 29.000 dolarlık hareketin ardından altcoinlerde devasa kayıplar görmüyor oluşumuz, düşen BTCD ile altcoinlerin daha da rahatlayabileceği bir ortama gittiğimiz hissiyatını kuvvetlendiriyor.

“Dolayısıyla, Bitcoin düzelmeden önce altcoinler söz konusu olduğunda iyi iş çıkaracağımız en az birkaç aylık bir aralığımız var, bu da kısaltmayı hiç teşvik etmediğim anlamına geliyor. Bence dip seviyeyi satın almak ve uzun süre beklemek en doğru yol.”

Bitcoin kısa vadede 28.500 dolar desteğini koruyabilirse altcoinlerde beklenen ralliyi görebiliriz. BTCD yazı hazırlandığı sırada %45,5 seviyesinde bulunuyordu ve kripto paraların kümülatif değeri 1,26 trilyon dolar seviyesini tutuyor. Rakamlar da bu anlatıyı destekliyor.

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