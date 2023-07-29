Altcoin Analizi: Ceek, Avax ve Chiliz Grafik Yorumları

Özet

  • Bugünlerde altcoin'lerde haber akışından kaynaklı bir durgunluk söz konusu.
  • Ceek düşüşe devam ederken 0.049 cent altı kapanış derin bir dip yaratabilir.
  • Chiliz haziran ayından beri yükselişe devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:00
29 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son günlerde Bitcoin fiyatı 29000 ile 29500 dolar arasında sıkışmışken altcoin tarafında da bir hacimsizlik söz konusu gibi duruyor. Özellikle Ripple davası ve Dogecoin tarafında yaşanan olumlu gelişmelerden sonra maalesef altcoin tarafında bir hacimsizlik söz konusu olmuş durumda. Elbette bu durumun bir nedeni ise FED tarafından gelen 25 baz puanlık faiz artışı oldu. Altcoin tarafında bugün Ceek, Avax ve Chiliz grafiklerini inceleyeceğiz.

Ceek Grafik Yorumu

4 saatlik grafikte dikkatimizi çeken ilk şey bir takoz formasyonu oluyor. Destek ve direnç noktaları baz alındığında takoz formasyonunun yukarı yönlü kırması için geçilmesi gereken direnç seviyesi 0.052 cent seviyesi olarak gözüküyor. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bir kapanışın ardından hedeflerimiz sırasıyla 0.054, 0.058 ve 0.064 cent seviyesidir.

Formasyonun düşüş yönlü çalışması için beklenen ilk seviye ise 0.049 altı 4 saatlik bir kapanış olacaktır. Bu seviyenin altında çalışması gereken destek seviyeleri ise sırasıyla 0.048, 0.046 ve 0.044 cent seviyeleridir.

Avax Grafik Yorumu

4 saatlik grafikte yükselen kanalın desteği kırması ve birkaç kere direnç olarak çalışması grafikte göze batan ilk olumsuz gösterge. Ardından 12.84 dolar seviyesinde destek gören grafikte 4 saatlik EMA 200 ise bir türlü aşılamamış durumda. Buna göre olumlu bir fiyatlama için aşılması gereken direnç seviyeleri sırasıyla 13.46, 13.75 ve 14 dolar seviyeleridir.

Olumsuz bir senaryoda beklenecek destek seviyeleri ise sırasıyla 12.84, 12.30 ve 11.90 seviyeleridir.

Chiliz Grafik Yorumu

4 saatlik grafikte destek çizgisi haziran ayından itibaren sadece birkaç ayı tuzağına rağmen gayet iyi çalışmış gözüküyor. Fiyat hareketlerinin sakinleştiği bugünlerde Chiliz için olumlu bir senaryoda izlenecek direnç seviyeleri sırasıyla 0.0837, 0.09 ve 0.10 cent seviyeleridir.

Yaşanabilecek olumsuz bir fiyat düşüş senaryosunda ise izlenebilecek destek seviyeleri 0.0770, 0.0718 ve 0.065 cent seviyeleridir.

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