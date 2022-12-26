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  •   Alibaba’dan Sektörde Öncü Olmak İçin Dev Metaverse Hamlesi! Daha Önce Görülmedi!

Alibaba’dan Sektörde Öncü Olmak İçin Dev Metaverse Hamlesi! Daha Önce Görülmedi!

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Alibaba yaptığı son hamleyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekecekmiş gibi görünüyor.
18:30
26 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin medya kuruluşu DSB tarafından yayınlanan bir rapora göre Taobao, ilk metaverse canlı yayın platformunu piyasaya sürmeden önce son testleri yapıyor. Alibaba’ya ait bir e-ticaret platformu olan Taobao’da her şey planlandığı gibi giderse, projenin yaklaşan yeni yıl alışveriş çılgınlığı sırasında çevrimiçi olarak başlatılması bekleniyor.

Alibaba TaoLive City’yi Kuracak

Taobao yılın başından bu yana metaverse ile ilgili ürünleri sık sık piyasaya sürüyor. Taobao ve Alibaba’nın canlı yayın e-ticaret uygulamalarından bir diğeri olan Diantao, geçtiğimiz ay Double 11 Alışveriş Festivali sırasında TaoLive City’yi oluşturmak için işbirliği yapmıştı.

Bu sanal dünyada ticaret caddeleri ve reklam ekranları yer alıyor. Kullanıcılar sanal bir avatar ile alışveriş yapabilecekleri, yarışmalara katılabilecekleri ve diğer kullanıcılarla etkileşime girebilecekleri bu yepyeni metaverse ortama hemen katılabiliyor.

TaoLive City, Alibaba’nın canlı yayın yapan e-ticaret uygulamaları tarafından ortaklaşa geliştirilen sanal bir ortam olarak dikkat çekiyor. Bu sanal dünyada ticaret caddeleri ve reklam ekranları bulunmakta. Kullanıcılar yaratılan avatarlar ile bu yepyeni sanal ortama hemen girebiliyor. Burada alışveriş yapabiliyor, yarışmalara katılabiliyor ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçebiliyorlar.

Güzel bir dönme dolap ve ticari caddeler de dahil olmak üzere sekiz senaryo içeren TaoLive City, cyberpunk benzeri bir yapıya sahip. Her biri kendine has özelliklere sahip birçok farklı canlı yayın odası bulunmakta. Platforma şimdiden on kişiden fazla Taobao yayıncısı ve Tissot gibi markalar katıldı. Bu yılki Double 11 Alışveriş Festivali’nde TaoLive City ve Alibaba tarafından tanıtılan telif hakkı ticareti hizmetleri için çevrimiçi bir platform olan Alifish de yer aldı.

Baidu AI Cloud Kendi Ürününü Tanıtıyor

Alibaba’nın ürünlerini tanıtmanın yanı sıra, bununla birlikte Baidu AI Cloud, giyim, ev, dijital ve diğer sektörlerde kendi ürünlerini de pazarlamakta. Benzer çözümler NetEase’in Metaverse Departmanı tarafından da tanıtılmakta. Bununla birlikte, Baidu’nun XiRang’ına benzer bir metaverse uygulaması olan NetEase Yaotai’nin yakın gelecekte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu firmalar da ilgili işi teşvik etmekte. Ancak Tencent, JD.com, Meituan, Pinduoduo ve Kuaishou gibi diğer tanınmış Çinli şirketler henüz herhangi bir ürün geliştirmedi. Bunun yanı sıra PICO VR şirketine ait kulaklıklar da başarıya ulaşmak için ByteDance’s Douyin’in şirketinin tüm enerjisini kullanıyor.

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