Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

LUNC, Yeni Sermaye ve Yatırımcı Çekiyor!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Terra Classic şaşırtıcı bir şekilde ivme kazanmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, bunun nedeni yatırımcın proje odaklı bir ekosistem haline gelen LUNC’u artık SHIB ve DOGE’ gibi meme coin’lerle aynı açıdan görmesi. LUNC, sürpriz rallileri ile gündemde kalmaya devam ediyor. LUNC son 24 saatte %9’un üzerinde artarak an itibariyle 0,00015 dolardan işlem görüyor. LUNC, son bir haftada %11 artış kaydederken, üç günlük istikrarlı kazanımlarını da sürdürdü. LUNC’un piyasa değeri 935.08 milyon dolara ulaşırken, LUNC son bir haftada 100 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Terra ekosisteminin çöküşünün ardından topluluk, bir dizi geliştirme faaliyetiyle LUNC ekosistemini yeniden canlandırmaya odaklanıyor.

Bu süreçte özellikle LUNC yakım oranlarının artırılması, temel hedef oldu. Binance, yakımlarda zirvede yer alıyor. Aynı zamanda, Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’un Sırbistan’da saklandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından LUNC‘un değer kaybetmeye başladığı düşünülürse, ralli LUNC topluluğu içinde heyecan yarattı. LUNC fiyatı, çekirdek geliştiriciler Edward Kim ve Tobias Anderson’ın Terra Rebels gönüllü geliştirici grubundan ayrıldıklarını açıklamasının ardından da olumsuz tepki vermişti.

Uzun Vadede İyimserlik Hakim!

PricePredictions makine öğrenimi algoritması, LUNC fiyat tahmini açıkladı. Platform, LUNC’un 1 Ocak 2023’te 0,000126 dolardan işlem görebileceğini belirtti. CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda daha iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, LUNC’un Aralık sonunda 0,0002582 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bununla birlikte, CoinCodex tahminine göre, Terra Classic, sene sonunda 0,000106 dolardan işlem görecek. Bu da LUNC fiyatının düşeceği anlamına geliyor

LUNC’un arzının azalmasını sağlamak için birçok platformdan gelen katkılarla yakım kampanyası sürdürülüyor. Terra topluluğu hafta sonu 15 milyondan fazla token’ın yakıldığını açıkladı. En son yakımların ardından, toplam yakılan token sayısı 36.227.954.281’e (36.2 milyar) ulaştı. Geçen Cuma, bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC’un bu seviyeye ulaşması için 2 trilyon token’ın yakılması gerekiyor.